Simon Le Bon, solistul formației Duran Duran, anunță că au în vedere realizarea unui lungmetraj despre perioada lor de glorie

Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor şi Roger Taylor, cunoscuţi de patru decenii drept Duran Duran, au în vedere realizarea unui lungmetraj despre perioada lor de glorie, conform news.ro

„Este discutat şi ne-au fost prezentate diferite scenarii şi idei”, a declarat toboşarul Roger Taylor pentru The Sun. „Nu ne-am hotărât încă asupra celui mai potrivit, dar sunt chestiuni în dezvoltare şi vom vedea încotro duc. Ne-ar plăcea mult să facem ceva de genul acesta şi cred că ceva se va întâmpla în următorii ani”.

Duran Duran a fost înfiinţată în Birmingham în 1978 şi era, iniţial, parte din scena New Romantic. În anii 1980, orientată mai mult spre mainstream, trupa a devenit o prezenţă nelipsită din top 10. Single-uri precum „The Reflex”, „Girls on Film”, „Hungry Like the Wolf”, „The Wild Boys” şi „Is there something I should know?” au ajuns între primele poziţii ale clasamentului britanic, la jumătatea deceniului. Piesa ca „Ordinary World” şi „Come Undone” s-au impus la începutul anilor 1990.

Sound-ul dominat de sintetizator şi linii de bas profunde a devenit o prezenţă obişnuită la radio şi televiziune, iar grupul a început să susţină concerte sold-out peste tot în lume.

Duran Duran a lansat luna aceasta „Future Past”, al 15-lea album, iar în vara lui 2022 are programat un concert în Hyde Park din Londra.

Materialele dicografice lansate până în prezent au fost vândute în peste 100 de milioane de copii, la nivel global, iar pe parcursul carierei Duran Duran a fost recompensată cu numeroase distincţii, între care două Grammy şi o stea pe Hollywood Walk of Fame.