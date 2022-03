Simona Halep, după victoria de la Indian Wells: a fost nevoie să ajustez și nu am vorbit prea mult

Simona Halep a declarat, după victoria obţinută în faţa americancei Cori Gauff la Indian Wells, că este mulţumită de faptul că a fost calmă pe teren şi a precizat că lucrează în acest sens.

"(n.r. - cum se simte după ce dragostea şi zgomotul s-au întors în paradisul tenisului) Este grozav să fiu din nou aici, e o atmosferă extraordinară ori de câte ori joc şi vreau să le mulţumesc tuturor că au venit. E întotdeauna o plăcere că mă susţin când joc aici. Sunt fericită că pot vorbi cu voi (n.r. - cu spectatorii), în această seară. (n.r. - despre jocul afectat de vânt) Nu e uşor să găseşti ritmul pe vânt. Dintr-o parte trebuie să joci un tenis, de pe partea cealaltă trebuie să joci un tenis diferit. A fost greu să ajustez, dar ştiam că pot juca un tenis bun pe vânt, când eram copil jucam bine împotriva adversarelor care lovesc puternic. Azi, a fost aceeaşi situaţie, e important să te ajustezi întotdeauna şi să încerci să câştigi, fără să conteze cum joci, e important să câştigi. (n.r. - ce a mulţumit-o). Că am fost calmă pe teren, nu am vorbit prea mult, lucrez la asta, am am simţit atmosfera în care am avut plăcerea să joc aici. Vă mulţumesc încă o dată şi să ne vedem în turul următor", a declarat Halep, la interviul de pe teren, informează News.ro.

Simona Halep, locul 26 WTA şi cap de serie numărul 24, s-a calificat în optimile de finală ale turneului de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells, după ce a învins-o, cu scorul de 6-3, 6-4, pe jucătoarea americană Cori Gauff, locul 17 WTA şi cap de serie numărul 16. Halep va juca în optimi cu Sorana Cîrstea.

Învingătoarea va evolua în optimi cu Sorana Cîrstea, locul 27 WTA şi cap de serie numărul 26. Cele două românce s-au mai întâlnit de trei ori până acum, dar cele mai recente partide sunt din 2010. Cîrstea conduce cu 2-1, după victorii la Cincinnati, în calificări, 6-2, 6-4, în 2010, şi la Bucureşti, în sferturile unui turneu ITF din 2008, scor 3-6, 6-3, 6-1. Tot în 2010, Halep s-a impus în optimile de finală ale turneului de la Marbella, scor 6-4, 7-6 (4).