Simona Halep, înaintea primului meci din acest an: În antrenamente, sunt foarte bună

Simona Halep a declarat, înaintea primului meci din acest an, într-un interviu acordat WTA Insider, că aşteaptă cu nerăbdare sezonul 2022, pentru a vedea dacă poate face faţă noului val de jucătoare tinere care au apărut în circuit şi au obţinut rezultate foarte bune, conform news.ro

"În antrenamente, sunt foarte bună. Câştig cateva seturi. Mă antrenez mai mult decât în mod normal. Pot să stau doua ore pe zi pe teren, ceea ce nu era uşor în trecut. Văd tenisul diferit în această etapă a vieţii mele şi este mai multă bucurie, aşa că sunt mai relaxată. Nu pun presiune pe mine, aşa că voi încerca să păstrez asta în timpul meciurilor, ceea ce nu este uşor, dar sunt aici doar pentru a-mi oferi cea mai bună şansă şi vom vedea cum va fi", a declarat Halep.

Apoi jucătoarea română a răspuns întrebărilor venite din partea WTA Insider.

"(n.r. - despre obiectivul în 2022) Revenirea în Top 10. Acesta este obiectivul principal, acesta este de fapt singurul obiectiv. Dar tot ceea ce vine împreună cu el este un bonus şi vom vedea. Dar accentul este să revenim în Top 10.

(n.r. - despre cum vede următoarea etapă a carierei după ce s-a căsătorit şi a împlint 30 de ani) M-am gândit că sunt aproape de final, dar, sincer, după acest pre-sezon şi cum mă simt acum la acest turneu, simt că mai am câţiva ani de jucat. Soţul meu mă sprijină în această direcţie, dar şi familia mea. Echipa mea spune că sunt încă suficient de bună ca să concurez, aşa că încă nu mă gândesc la retragere. Vreau doar să mă bucur şi să dau tot ce am mai bun pentru că ştiu că există o altă şansă.

(n.r. - despre ce o motivează în acest punct al carierei) Să văd cât de bună pot fi încă, să văd cât de mult mai pot câştiga. Sunt motivată să fac tot ce pot în fiecare zi. Încă îmi place tenisul şi competiţia. Încă vreau din ce în ce mai mult de la mine. Am o echipă bună, am oameni drăguţi în jur. Aceasta este motivaţia mea. Nu am un singur lucru ca motivaţie, cum ar fi un turneu sau un rezultat.

(n.r. - despre cât de pozitiv s-a simţit la finalulul sezonului 2021) Acesta a fost obiectivul după US Open. De fapt, acolo am simţit că am jucat decent şi pentru a fi mai bună trebuie să continui să joc. De aceea am ales turnee mici pentru a obţine mai multe meciuri şi aşa am făcut. Am avut meciuri bune şi m-am simţit foarte bine după Linz, chiar dacă a trebuit să mă retrag din cauza genunchiului. Am simţit că sunt acolo, că sunt încă acolo, a trebuit doar să muncesc mai mult fizic, pentru că în timpul anului nu am putut să lucrez atât de mult din cauza accidentării pe care am avut-o. Iată-mă aici, unde sunt foarte pozitivă referitor la ceea ce am făcut şi, sincer, sunt încrezătoare în ceea ce urmează.

(n.r. - despre nivelul tenisului feminin în 2022) Cred că este diferit de acum cinci ani. Cred că este mai deschis şi adolescentele au putere suplimentară pentru a câştiga turneele mari. Este foarte greu de fiecare dată când joci. Primul tur, al doilea tur, semifinale, nivelul este destul de asemănător. Cred că este un lucru bun. Este un lucru pozitiv pentru tenis. Nu m-am uitat prea mult anul trecut din cauza accidentării, dar am văzut nişte rezultate. Va fi destul de interesant anul acesta. Aştept cu nerăbdare, să văd dacă pot face faţă", a declarat ea.

Simona Halep, locul 20 WTA, va juca împotriva unei sportive venite din calificări în primul tur al turneului Melbourne Summer Set 1. Dacă va trece de primul tur, fostul lider mondial va evolua în runda a doua cu câştigătoarea meciului dintre Gabriela Ruse (87 WTA) şi sportiva australiană Arina Rodionova (152 WTA).