Simona Halep spune că nu este interesată în acest moment de locul în clasamentul WTA

Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 3, a vorbit, marţi, la Miami, într-o conferinţă de presă, de obiectivele ei în 2021. Ea a declarat că nu este interesată, în acest moment de locul în clasamentul WTA, ci de câştigarea unui nou titlu de grand slam şi de o medalie olimpică, potrivit news.ro.

Citește și: BREAKING! OMERTA polițiștilor acuzați de TORTURĂ a fost SPARTĂ de colegii lor jandarmi - Liderul Viorel Șeicaru a fost TURNAT de un COLEG de FAPTE la judecător

"Pentru mine, obiectivul este un Grand Slam, dacă este posibil să câştigi unul din nou. Şi Jocurile Olimpice din acest an, pentru că îmi doresc foarte mult pentru cariera mea să am o medalie. Aşa că acum sunt interesată de turnee mai mult decât de clasament", le-a spus Halep jurnaliştilor, în timpul Media Day, de la Miami Open.

Citește și: BREAKING! URINA pe VICTIMA sa și STRIGA 'Vezi, mă, ce poate să facă Poliția Română?'-Sindicalistul ȘEICARU și polițiștii Secției 16 au urmărit UMILIREA victimei

Ea a explicat, astfel, logevitatea ei în topul WTA: "Cred că am făcut o treabă bună pentru că am rămas foarte concentrată pe ceea ce trebuie să fac. De asemeena, am fost foarte profesionistă cu corpul meu. Am avut grijă de fiecare dată când am avut o mică problemă, aşa că, slavă Domnului, nu am avut accidentări grave. Bineînţeles, am avut nişte accidentări pentru că este normal jucând în fiecare săptămână un turneu. Dar am avut grijă foarte bine de toate. De aceea simt că am avut consistenţă".

Halep consideră că a avut mai mult succes datorită unui joc solid, în defavoarea unuia cu riscuri mari sau bazat pe o singură lovitură, care poate produce sau nu rezultatul dorit într-o anumită zi.

Citește și: BREAKING! APUCĂTURI GROBIENE marca Secția 16 -Victime ținute zeci de minute în gaze lacrimogene cu mască pe față, una zdrobită cu bastoanele și urinată pe piept

"De asemenea, jocul meu se bazează pe a simţi mingea tot timpul, fără a greşi prea mult. Deci, probabil, pentru mine este mai uşor să am în fiecare săptămână un nivel bun de tenis. Nu pot spune că la unele turnee am jucat foarte prost. Tot timpul am jucat un tenis bun şi de aceea am avut încredere că în fiecare an pot avea aceleaşi rezultate sau chiar mai bune. Consistenţa, cred eu, rămâne în stilul meu de joc şi de aceea am putut rămâne atât de concentrată asupra a ceea ce trebuie să fac", a explicat ea.

Halep a spus că este fericită să concureze la Miami - un turneu pe care nu l-a câştigat niciodată - în ciuda faptului că se luptă "puţin" cu probleme la umăr şi se confruntă cu un tablou feminin plin de talent, care le include pe australianca Ashleigh Barty, numărul 1 mondial, şi pe japoneza Naomi Osaka, locul 2 WTA.

Citește și: BREAKING! Metode de lucru INTERLOPE, invocate de instanță în cazul SECTORIȘTILOR de la Secția 16 - Lista completă a personajelor

Românca se simte mai în siguranţă după ce s-a vaccinat. "Suntem încă în bule şi este obositor să stăm în bule în fiecare săptămână. Dar trebuie să respectăm regulile. Mă simt mai relaxată (n.r. - după ce s-a vaccinat). Mă simt mai confortabil să călătoresc acum", a precizat jucătoarea din Constanţa.

La Miami Open, la simplu, Halep este acceptată direct în turul al doilea, fază în care va evolua cu învingătoarea meciului de miercuri, dintre Carolina Garcia (Franţa), locul 51 WTA - Mihaela Buzărnescu, locul 137 WTA, venită din calificări.

Citește și: BREAKING SURSE Cum a SCĂPAT la MUSTAȚĂ de dosar penal un martor din dosarul Elenei Udrea - După ZECE ani își amintea lucrurile 'mai bine' decât când au avut loc

Dubla campioană de grand slam evoluează şi în proba de dublu a turneului de categorie WTA 1.000 de la Miami, în echipă cu germana Angelique Kerber.

Ele vor da piept, în primul tur, cu perechea Elise Mertens/Arina Sabalenka (Belgia/Belarus), cap de serie numărul 1.