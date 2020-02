Simona Halep: Sunt aproape moartă! / Primele reacții după finala de infarct câștigată în Dubai

Simona Halep a câștigat DRAMATIC finala turneului din Dubai. Jucătoarea s-a declarat epuizată total.

„Mult noroc si bravo pentru acest joc”, i-a transmis Simona adversarei sale. „Cateodata nu am putut atinge mingea”, a recunoscut Halep. „Am luptat din greu, am dat totul. Acum sunt aproape moarta fizic!”, a adăugat ea. Ea le-a multumit fanilor pentru ca au sprijinit-o sa revina in momentele grele ale meciului. „Va multumesc, m-ati impins, apreciz mult sprijinul vostru”, le-a zis Halep. Vezi aici LIVETEXT cum a decurs partida.