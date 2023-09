Situație extrem de ciudată cu un F-35: pilotul s-a ejectat, dar nimeni nu știe unde este avionul

Înregistrarea de patru minute surprinde circumstanțele bizare pentru cele trei persoane neidentificate implicate: un locuitor din North Charleston care explică foarte calm că un pilot tocmai s-a parașutat în curtea sa, pilotul care nu știe ce s-a întâmplat cu avionul său F-35 și un dispecer nedumerit care încearcă să înțeleagă totul.

„Avem un pilot în casă și cred că a aterizat în curtea mea și încercăm să vedem dacă putem trimite o ambulanță acasă, vă rog”, a spus rezidentul.

Pilotul, care a spus că are 47 de ani, a declarat că se simte „OK”, după ce s-a părbușit de la circa 2.000 de metri, după estimările lui. Doar spatele îl durea, a spus el. Rezidentul a spus că pilotul arăta bine.

„Doamnă, un avion militar s-a prăbușit. Eu sunt pilotul. Trebuie să pornim operațiunile de salvare”, a spus pilotul. „Nu sunt sigur unde este avionul. S-ar fi prăbușit undeva. M-am ejectat”.

Mai târziu, în timpul apelului, el a făcut un alt apel pentru ajutor medical.

„Doamnă, sunt pilot într-un avion militar și m-am ejectat. Așa că am coborât cu parașuta până la sol. Puteți trimite o ambulanță, vă rog?”, a spus pilotul.

Pușcașii marini l-au descris pe pilot ca fiind un aviator experimentat, cu zeci de ani de experiență în cabina de pilotaj.

F-35 s-a prăbușit duminică, după ce o defecțiune l-a determinat pe pilot să se ejecteze deasupra orașului Charleston și să aterizeze în curtea unei locuințe, nu departe de Aeroportul Internațional Charleston.

Avionul de vânătoare, despre care Corpul pușcașilor marini a spus că se afla la o altitudine de numai 300 de metri, a continuat să zboare timp de 100 de kilometri (60 de mile) până când s-a prăbușit într-o zonă rurală din apropierea orașului Indiantown. A fost nevoie de mai mult de o zi pentru a localiza epava.

Într-un apel de dispecerat separat de opt minute, dat publicității joi pentru AP, un oficial neidentificat a încercat să explice că aveau „un pilot cu parașuta”, dar nicio informație despre ce s-a întâmplat cu avionul său sau informații despre prăbușire. Acesta a spus că „pilotul l-a pierdut din vedere în timp ce cobora din cauza vremii”.

Oficialul și-a amintit, de asemenea, că a auzit un „zgomot destul de puternic” cu aproximativ 25 de minute înainte, care „semăna cu ceva de genul unei tornade, posibil un avion”.

Corpul pușcașilor marini a declarat joi că o caracteristică de pe avioanele de luptă destinată să protejeze piloții în situații de urgență ar putea explica modul în care F-35 a reușit să își continue deplasarea. Aceștia au spus că, deși nu este clar de ce avionul a continuat să zboare, software-ul de control al zborului ar fi funcționat pentru a-l menține stabil dacă nu mai existau mâinile unui pilot pe comenzi.

„Dacă avionul este stabil în zbor la nivel, avionul va încerca să rămână acolo. Dacă se afla într-o urcare sau coborâre stabilită, avionul va menține o stare 1G în acea urcare sau coborâre până când i se va ordona să facă altceva”, a declarat Corpul Pușcașilor Marini într-un comunicat. „Acest lucru este conceput pentru a-i salva pe piloții noștri în cazul în care sunt incapabili sau își pierd cunoștința”.

Alte întrebări despre accident au rămas, în special de ce avionul nu a fost urmărit în timp ce a continuat să zboare deasupra Carolinei de Sud și cum de a fost nevoie de mai mult de o zi pentru a găsi un avion de luptă masiv care a zburat deasupra unor zone populate, deși rurale.

Comunicațiile se șterg când

Pușcașii marini au declarat că caracteristicile care șterg comunicațiile securizate ale avionului în cazul unei ejecții - o caracteristică menită să protejeze atât locația pilotului, cât și sistemele clasificate ale avionului - ar fi putut, de asemenea, să îngreuneze eforturile de a-l găsi.

„În mod normal, avioanele sunt urmărite prin intermediul radarului și al codurilor transponderului”, au declarat pușcașii marini. „La ejectarea pilotului, aeronava este proiectată să șteargă (sau să „reducă la zero”) toate comunicațiile securizate”.

Avionul ar fi continuat să transmită un identificator pe un canal deschis pentru a se identifica ca prieten sau dușman - dar chiar și pe un canal de comunicații neclasificat, controlul traficului aerian ar fi putut să nu fie capabil să recepționeze semnalul, în funcție de cât de puternic era radarul său, de vremea din acel moment, de înălțimea la care zbura avionul și de teren, au spus pușcașii marini. Aceștia au precizat că furtunile și plafoanele joase ale norilor au îngreunat și mai mult căutarea avionului.

„Atunci când este combinat cu capacitățile stealth ale F-35, urmărirea avionului a trebuit să se facă prin mijloace netradiționale”, a transmis serviciul.

Incidentul este încă în curs de investigare, iar rezultatele unei comisii oficiale de examinare ar putea dura luni de zile.

Cu toate acestea, pușcașii marini au declarat că funcția care a menținut avionul în zbor ar fi putut salva nu doar viața pilotului, ci și a altor persoane de la sol.

„Vestea bună este că a părut să funcționeze așa cum a fost anunțat. Cealaltă parte bună în acest caz este că, prin faptul că, prin faptul că F-35 a zburat, a evitat să se prăbușească într-o zonă dens populată din jurul aeroportului și, din fericire, s-a prăbușit pe un câmp gol și într-o zonă împădurită”, se arată în comunicat.

