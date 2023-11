Socialiștii moldoveni exclus orice colaborare cu partidul la putere în toată țara. Decizie fermă luată la vârf

Partidul Socialiștilor a semnat o declarație prin care dezaprobă orice coaliție la nivel local cu Partidul Acțiune și Solidaritate. Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, membru al Consiliului Republican al Partidului socialiștilor din Republica Moldova, spune că socialiștii nu vor pactiza cu PAS în raioane, întrucât partidul de guvernare ar fi pierdut încrederea cetățenilor la nivel local. Batrîncea spune însă că situația este complet alta în Capitală , iar în Consiliul Municipal Chișinău va exista o colaborare MAN-PSRM, notează IPN.

Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, în urma alegerilor locale generale, Partidul Socialiștilor a obținut victorie în 144 de primării. De asemenea, PSRM a obținut 256 de mandate de consilier raional și municipal. Socialistul Vlad Batrîncea, spune că la nivel local, PSRM respinge categoric orice alianță cu PAS.

„PSRM are șanse să conducă cel puțin 12-13 raioane. Acum suntem în discuții, o fac colegii noștri din teritoriu, care au mandat în acest sens, pentru că au asigurat acest scor. Dar am aprobat o declarație prin care le solicităm să nu facă alianțe cu PAS. Pentru că noi considerăm că lucrurile în Republica Moldova nu merg bine. S-au comis foarte multe greșeli, situația în Republica Moldova degradează. Noi înțelegem că Republica Moldova, ca țară, are nevoie de o resetare politică urgentă. Alegerile locale au demonstrat un vot de neîncredere pentru actuala guvernare. Partidul de guvernare a pierdut peste jumătate din electorat și asta înseamnă că nu se mai bucură de legitimitate politică. În administrația publică locală trebuie să vină oameni capabili să asigure funcționalitatea localităților”, a spus Vlad Batrîncea în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RliveTV.

Batrîncea mai spune că în Consiliul Municipal Chișinău PSRM va colabora cu partidul lui Ion Ceban, asigurând astfel o stabilitate politică la nivelul municipalității.

„Socialiștii au astăzi votul de aur în Consiliul Municipal Chișinău. Și în următorii patru ani PSRM va fi forța decisivă care va determina programele de dezvoltare, bugetul municipal. Vom face tot posibilul ca în următorii patru ani, cu stabilitatea politică oferită de socialiști, municipiul Chișinău să facă încă un pas înainte. La moment, nu avem nevoie de coaliție, noi am depășit aceste lucruri. Au fost discuții inițiale între PSRM și primarul general, dar pe noi nu ne interesează partea formală a lucrurilor, pe noi ne interesează calitatea administrației publice”, a mai spus vicepreședintele Parlamentului.

În urma alegerilor locale generale, Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a obținut în Consiliul Municipal Chișinău 20 de mandate, tot atâtea a obținut Partidul Acțiune și solidaritate, iar Partidul Socialiștilor – 6. Deciziile în CMC sunt luate cu voturile a cel puțin 26 de consilieri.