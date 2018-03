Sorin Ovidiu Vîntu îl 'DISTRUGE' pe Sebastian Ghiţă: 'Fă Ghiţă, este greţos ca un bărbat să ceară înapoi cadoul pe care i l-a făcut unei femei'

Aflat în închisoare, Sorin Ovidiu Vîntu lansează un atac dur la Sebastian Ghiţă, după ce patronul România TV a afirmat că i-a dat 7000 de euro Laurei Codruţa Kovesi, în 2012, prin intermediul lui Florian Coldea, pentru ca actuala şefă a DNA să-şi cumpere o maşină. SOV i se adresează cu Ghiţă cu un apelativ feminin, susţinând că în curând se va familiariza în închisoare cu acest termen.

"Fă Ghiță

Folosesc acest apelativ din mai multe considerente; Domnule Ghiță nu ti se potrivește, Ghiță simplu suna prea de porc așa ca am decis sa folosesc acest apelativ care cred ca-ti va deveni familiar in curând, chiar daca eu nu-mi doresc asta. Te vreau liber si sănătos ca sa-mi pot lua înapoi banii pe care mi i-ai furat. Revenind la problema am înțeles ca aseară ti-ai bătut joc de sentimentele pe care le-as avea vizavi de Laura Codruța Kovesi.

Fă Ghiță, tu nu ai de unde sa știi cum gândește un bărbat când vede o femeie lapidată aproape la propriu de o hoarda de pitecantropi. Iți spun eu – O apar din instinct, din educație, din fair-play. Tu știi a dracului de bine cine a comandat tot “genocidul” economic si politic din Romania, dar ti-e frica s-o spui. Daca nu era ea, găseau pe altcineva si lucrurile se întâmplau exact la fel. Fa Ghiță, tu nu ești o eroina naționala, ești o amarata de centrista care după ce te-ai întins cu cine a vrut si cine n-a vrut ai început sa-ti dai peștii in primire. Dar faza cea mai scârboasa pe care ai comis-o a fost cu cei 7000 euro. Chiar daca i0ai dat n-aveai voie s-o spui. Este grețos ca un bărbat sa spună public si ca ceara înapoi cadoul pe care I l-a făcut unei femei.

Nu sunt fan Kovesi, așa cum am mai spus-o. Urăsc abuzurile mai mult decât oricine din tara asta, dar, știu cine le comanda si n-am nicio problema s-o spun de trei ani încoace, sunt văcarii de dincolo de gârla adevărați șefi ai României, adevăratul stat paralel. Si tu o știi, dar, e mult mai sigur sa lovești într-o femeie. Nu, ma’cheri?", scrie Sorin Ovidiu Vîntu pe Facebook.

