Sorina Matei, previziune sumbră pentru Augustin Lazăr și Eduard Hellvig: 'De aici, nu se pot duce decât în jos'

Jurnalista Sorina Matei afirmă pe Facebook că publicarea protocolului secret între SRI și PICCJ a avut un efect de torpilă devastatoare asupra directorului SRI şi procurorului general al României, precizând că cei doi „nu se pot duce decât în jos”.

„Publicarea protocolului secret, între SRI şi PÎCCJ, de către un politician, nu de către presă, a avut un efect de torpilă devastatoare asupra directorului SRI şi procurorului general al României. Un fel de proiectil cu o putere fantastică, pentru că motorul este foarte puternic şi încărcătura este cu adevărat explozivă, lansat asupra unei nave pe care reuşeşte să o destabilizeze şi să le arate tuturor adevărata faţă a procurorului general al României şi a directorului SRI dar şi uriaşul balon de minciună pe care l-au umflat în jurul lor. De aici, nu se pot duce decât în jos.

Protocolul arată că procurorul general al României, cel care conduce activitatea întregului Minister Public, cel care coordonează şi răspunde de activitatea Parchetului General, a parchetelor din subordine pentru buna organizare şi funcţionare a acestora, şi de celelalte Direcţii de parchet, pentru aplicarea corectă, imparţială şi independentă a legii în România, este un mincinos notoriu care a predat prin semnătura sa ministerul Public serviciilor de informaţii, pentru înfăptuirea independentă a actului de Justiţie, cu încălcarea legilor şi vigoare şi a deciziilor obligatorii ale Curţii Constituţionale.

Acelaşi protocol mai arată cât se poate de clar şi balonul de minciună pe care şi l-a construit la nivel public prin adoratori cu probleme legale şi nu numai, directorul SRI, Eduard Hellvig. Eduard Hellvig nu a avut nicio problemă când instituţia pe care o conduce vremelnic nu şi-a îndeplinit obligaţiile legale de a informa autorităţile cu privire la manifestări violente care se plănuiesc în România, a ieşit însă din vizuină, disperat şi speriat, după 3 ani de la numire, pentru că era vorba de el, pentru că de tot eşafodajul fals construit în jurul lui s-a ales praful, pentru că tot balonul de minciună umflat cu pompa de vuvuzele s-a spart, pentru că s-a văzut crystal clear şi demonstrat că Împăratul SRI e gol.

Protocolul secret semnat de data aceasta de Hellvig arată implicarea SRI, sub semnătura sa, în actul de Justiţie, arată prevederi ilegale pe care şi-a pus semnătura şi pe care le-a clasificat, demonstrează că a minţit în văzul întregii ţări în mod continuu şi susţinut timp de 2 ani, denunţând mincinos, fals şi veleitar, un protocol căruia i-a dat valoare normativă şi pe care îl abrogase de fapt, cu propria mână, de 2 ani, minţind opinia publică, practic continuând şi perfecţionând din voinţă proprie acelaşi sistem de implicare a SRI în actul de Justiţie, prin prevederi nelegale şi, culmea, de data aceasta, şi cu încălcarea deciziilor obligatorii ale Curţii Constituţionale. Un soclu fals, ridicat pe propagandă, ficţiune, vicleşug şi plăsmuire, niciodată nu poate rezista. Iar când se prăbuşeşte, zgomotul este asurzitor, efectele sunt devastatoare.

Ieri, ca-n basmul lui Andersen care a mai bântuit nişte şefi de instituţii din România la fel de vremelnici, Împăratul SRI care s-a preocupat tot timpul de hainele sale cele noi, de trenele sale frumoase, de croielile sale minunate, haine pentru care este dispus să-şi sacrifice toată averea, haine pe care la fe ca într-un miraj trebuia să le vadă lumea, să le aplaude, să le slujească, să le atingă, la care trebuia să se închine şi să le preamărească plebea, şi care niciodată nu stârniseră atâta admiraţie, ei bine, toate hainele au dispărut după publicarea pe un cont de facebook a 6 pagini de document/protocol secret, parte a unei serii de continuare a protocoalelor secrete şi ilegale în Justiţie sub semnătura sa şi de mistificare grosolană a realităţilor. Cele 6 pagini au avut efectul de torpilă, exact ca-n zicerile copilului, din acelaşi basm, când îl vede pe Împărat: “Dar eu văd că n-are haine deloc! Împăratul este gol N-are haine deloc”.

Aşa s-a trezit, în sfârşit, şi norodul.

“Împăratul fu grozav de jignit, căci i se păru că aveau dreptate. Aşa era…

Totuşi, socoti în gând şi luă următoarea hotărâre: „Orice-ar fi, trebuie s-o duc de-acum până la bun sfârşit!” Aşa că îşi ridică cu şi mai multă mândrie capul, iar curtenii ţinură ca şi mai înainte, cu respect, trena care nu era…“, scrie Matei, pe Facebook.