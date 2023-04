STENOGRAMĂ 'Scos din joc' cu condamnare definitivă de DNA, numele lui 'Mitrea' reapare pomenit în mega-ancheta CNAB: 'Vorbim de Miron Mitrea, nu?/ Da frate'

STIRIPESURSE a făcut pe baza documentului DNA din mega-dosarul CNAB, intrat în posesia redacției, un index al numelor de politicieni și oameni din administrația centrală, vehiculate fără perdea de protagoniștii mega-afacerii de sute de milioane de euro, cu spații în aeroporturi, dornici de a oferi mită de zeci de milioane de euro pentru prelungirea convenabilă a contractelor.

În fază inițială DNA menționa timid în comunicatul oficial de presă că traficul de influență se organiza și plănuia în mod pretins pentru actualul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu.

Consultând documentul de aproape 400 de file prin care cei patru protagoniști reținuți și propuși la arestare STIRIPESURSE a constatat că aceștia ar avea, potrivit spuselor lor, „cunoștințe„, „pile„, „relații„ în toată clasa politică și în administrația publică centrală.

Astfel, în regim de index și pe scurt STIRIPESURSE a prezentat numele și pasajele succinte ale unor referiri ale procurorului de caz sau a unor porțiuni de stenograme unde cei vizați de anchetă fac referiri la numele persoanelor publice prezentate în titlu.

Fostul director general al CNAB, George Alexandru Ivan, presupușii traficanți de influență Cătălin Lăscuț, acționar majoritar la SC Millenium, așa-zisul „rege” al Duty Free-urilor, fiul fostului sef al Direcţiei de Supraveghere şi Control din Direcţia Generală a Vămilor, Pavel Lăscuţ și Radu Laurențiu Tănăsescu, director SC Millenium Pro Design și Dumitru Cristian Bălan, „combinatorul„ care opera traficul de influență al celor doi patroni, au fost plasați miercuri de Tribunal în arest la domiciliu pe o durată de 30 de zile.

Cei patru sunt acuzați de DNA în perioada 11 ianuarie – 08 noiembrie 2022, persoana fizică, fără calitate specială, direct sau după caz, prin intermediul inculpatului Ivan George-Alexandru, ar fi pretins în patru rânduri de la un om de afaceri (inculpatul asociat în cadrul unei societăți comerciale, cercetat în prezenta cauză) și de la directorul general al unei alte societăți comerciale, mai multe sume de bani (10.000.000 euro, 10.000.000 euro, 1.200.000 de euro și 1.200.000 de euro).

În schimbul banilor respectivi, inculpatul ar fi lăsat să se creadă că are influență asupra ministrului transporturilor și directorului general al CNAB, că îi va determina pe aceștia să îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu în legătură cu prelungirea pe diverse perioade de timp (un an sau cinci ani) a unor contracte pentru exploatarea spațiilor comerciale din interiorul aeroportului Otopeni, încheiate între CNAB și societatea inculpatului care exploatează spații comerciale pe segmentul de retail, respectiv între CNAB și societatea unde lucrează directorul general.

2. Într-un context asemănător și pentru același motiv, în perioada, 25 august 2022 – 23 ianuarie 2023, inculpatul asociat în cadrul unei societăți comerciale, care exploatează spații comerciale pe segmentul de retail, ar fi pretins de la directorul general al unei alte societăți comerciale folosința unor spații comerciale în interiorul aeroportului Otopeni, iar ulterior suma de 100.000 euro, din care ar fi primit, sub forma unor prestări de servicii fictive, suma de 294.275 lei.

3. În perioada 29 decembrie 2021 - 01 februarie 2023, inculpatul Lițoi Bogdan-Șerban, în calitatea menționată mai sus, prin intermediul celui de-al patrulea inculpat, ar fi primit de la inculpatul, asociat al unei societăți comerciale care exploatează spații comerciale pe segmentul de retail, suma de 15.000 de euro pentru aprobarea cu întârziere de 4 luni a unui caiet de sarcini aferent unei proceduri de atribuire privind achiziția de servicii de consultanță și asistență organizată de CNAB.

4. În data de 14 februarie 2022, inculpatul Ivan George-Alexandru ar fi permis accesul unui director general al unei alte societăți comerciale (martor în cauză) la informații din cadrul CNAB ce nu erau destinate publicității, respectiv la date din conținutul unui caiet de sarcini pentru achiziția de servicii de consultanță, anterior publicării acestuia (18.05.2022). De asemenea, inculpatul i-ar fi indicat aceluiași om de afaceri și modalitatea prin care putea să câștige licitația respectivă.

A doua zi, 15 februarie 2022, inculpatul Ivan George-Alexandru ar fi predat efectiv persoanei respective caietul de sarcini.

Numele `Mitrea` pe buzele `clientelei` DNA

Procurorul DNA care instrumentează mega dosarul de corupție privind prelungirea contractelor pentru spațiile de servicii din aeroporturi arată în ordonanța sa de punere sub acuzare a celor patru artizani ai afacerii judiciare că în data de 17.11.2022, a avut loc o întâlnire între martorul Saadeh Hardan cu Ivan George Alexandru, Lăscuț Cătălin și Bălan Cristian Dumitru, din conținutul căreia, rezultat numeroase detalii de culise ale mecanismelor prin care se dorea obținerea prelungirii respectivelor contracte.

„Bălan Cristian Dumitru apreciază afacerile cu statul ca fiind oportunități de „furat” iar nu relații comerciale oneste;

-Bălan Cristian garantează prelungirea pe un an a contractului, în varianta de prelungire pe 6 luni + alte 6 luni dacă nu se finalizează procedura de atribuire;

-Bălan Cristian Dumitru afirmă că principalul opozant al prelungirii contractelor pe un an este secretarul de stat Bogdan Mândrescu

-Lăscuț Cătălin precizează că are o promisiune de prelungire pe doi ani a contractului, prin emiterea unei notificări la ministrul transporturilor, la care să anexeze mai multe înscrisuri favorabile prelungirii pe o durată de doi ani a contractului, urmând a afla în câteva zile dacă se concretizează;

-Bălan Cristian Dumitru garantează pe finalul discuției interlocutorilor prelungirea pe 1 an a contractelor în legătură cu care pretinsese anterior banii”, se arată în documentul precizat, intrat în posesia STIRIPESURSE.

Un detaliu surprinzător este că numele lui Miron Mitrea, fost ministru al Transporturilor în epoca Năstase, condamnat definitiv pentru fapte de mare corupție în trecut, apare de numeroase ori în discuțiile regelui duty-free, a „combinatorului„ acestuia și a martorului cheie al DNA.

„Mitrea„ pe buzele tuturor...inculpaților....

„HARDAN SAADEH: Ce ai tu, ce?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Am o promisiune!

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Are o promisiune!

HARDAN SAADEH: Ce? Ce promisiune, câți ani? Asta e...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Doi ani!

HARDAN SAADEH: A. doi ani!

LĂSCUȚCĂTĂLIN: Da! Pă ideea că...

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Păi și singuru obstacol e, deși Felix nu știu ce dracu să facem, a mai vorbit cu ăsta, n-a mai vorbit...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Am mai vorbit cu el, el zice că...

BALAN CRISTIAN DUMITRU: Nu, îl... (expresie trivială)...!

HARDAN SAADEH: Felix?

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Mda, nii-e prieten...

HARDAN SAADEH: Felix vorbește cu Mândrescu.

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Păi e prietenu lui.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Știu, mi-a zis că el a zis că tace, că nu mai zice nimic.

BALAN CRISTIAN DUMITRU: Nu tace, crede-mă că...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN:Nu tace...

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU:...e o vrăjeală, io când spun, spun!

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Mda!

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Nu știi că Bă...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: ...clar, ăsta e impedimentu'. Și i-a băgat...

HARDAN SAADEH: Și eu zic la fel.

BALAN CRISTIAN DUMITRU: l-a băgat în cap și lu' Grindeanu...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Că se poate face altfel!

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Io m-am, n-am mai apucat să am un feed-back, tu te-ai mai întâlnit cu Răzvan? Cu fină-su ăla?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Ăăă, nu dar...

BALAN CRISTIAN DUMITRU: S-a supărat pe mine...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da...

BALAN CRISTIAN DUMITRU: ...și ăsta, că-ntr-adevăr, are dreptate sută la sută, am uitat, m-a ajutat c-o chestie, am trimis pe unii și am uitat...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Sunt dracu' plecat, da' ții supărare... Sună-mă, bă „Bă!”

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Nu?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Te pre...ce faci mă, a dispărut ăla, ai murit?

HARDANSAADEH: Ala Răzvan, finu' lu' Grindeanu.

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Da și m-ajuta, a ajutat intr-adevăr.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Zici de Avram, nu?

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Da.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: A, da

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Așa cu... (neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: Răzvan Avram, nu?

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Da!

HARDAN SAADEH: Răzvan Avram ,da!

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Io nu m-am mai văzut cu el, io nu m-am mai, m-am văzut acum o lună jumate ...(neinteligibil)...

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: L-am, l-am rugat io ceva, pentru ceva, în alte locuri, separat și m-a ajutat omu' și am uitat!

(...)

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Deci la voi, asta e, bătută-n cuie!

HARDAN SAADEH: A...

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Am vorbit, ...(neinteligibil)... când am venit joi, nu am...

HARDAN SAADEH: Da.

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Uite, am avut sincopa aia deja și e sincopa aia, crede-mă, crede-mă...ăăă...bulangiu' ăsta de...de director, crede-mă...

HARDANSAADEH: Cine?

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Ăs...bulangiu ăsta de director!

HARDANSAADEH: Sorin, m...Păun?

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Ăsta a făcut...mingicăreala asta. Io nici n-am fost, non-stop, adică mingicăreala că v-a zis vouă ceva...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Nouă nu ne-a zis nimic!

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Și lor altceva! Nu, că-i pe 6 luni! Le spusese la ăia sâmbătă ceva și vouă marți altceva. ...(neinteligibil)... adică...

HARDANSAADEH: Vorbim de Miron Mitrea, nu? Cum ai zis data trecută.

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Da, frate!

HARDAN SAADEH: Da', nu contează!

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Ăștia l-au chemat și au zis că-i bătută-n cuie.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Punct!

HARDAN SAADEH: Auzi, da' te-ntreb io ceva!

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Zi!

HARDAN SAADEH: Deci, dacă el doi ani, pe același condiții?

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Nu-i a mea!

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Nu, stai așa puțin! Nu ș...

HARDAN SAADEH: A, nu știm detalii...

BALAN CRISTIAN DUMITRU: ...(neinteligibil)...dacă rezolvă, nu știu.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Nu-ș... (neinteligibil)... ți-am zis că până luni.

HARDANSAADEH: A!

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Am azi, mâine, că dup-aceea mâine noapte plec, deci până luni știu sigur că-i așa, sau că-i albă sau că-i neagră! Nu...

HARDAN SAADEH: A! Ne vedem săptămâna viitoare...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Păi da, nu pot să spun acuma, dar săptămâna viitoare știu!

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Bun, dacă-i așa, am...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da! Nu, cum să spun...

HARDANSAADEH: întrebare...întrebare.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da!

HARDAN SAADEH: Și tu aici Alex, știi interior! Cum poți să schimbă ceva, care- i deja făcut?

LĂSCUȚCĂTĂLIN: Ba da, poa' să schimbe ministru' la AGA. ...(neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: Când spune că nu vreau 6 luni, vreau doi ani?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da! Dacă noi facem o notificare la ministru...

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Bos, tufă! Doamne ajută!

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Nu știu, zi și tu dacă-i posibil! Dacă noi facem o notificare la ministru în care spunem...că nu suntem de acord...

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU:... (neinteligibil)...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: ...cu ce-a plecat de la C.A. și că noi vrem doi ani de zile...

BALAN CRISTIAN DUMITRU: Păi da, da' vezi ,vezi să nu fii de acord și să facem mai rău.

HARDANSAADEH: încurcă mai...

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Sau să zică „ Băi, ia... (neinteligibil)...Nu știu.

LĂSCUȚCĂTĂLIN: Nu că aș, nu așa spunem...

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Nu, să zică...fii atent!

HARDANSAADEH: Da' la Curtea de Conturi ce-ai făcut?

LĂSCUȚCĂTĂLIN: Notificarea, tu știi că ...(neinteligibil)...

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Cătăline, vezi cine-ți spune să vorbească cu simț de răspundere, că io de-asta vreau cu simț de răspundere!

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da!

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: C-așa, mangleli pot să zic și io!

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Știu, știu!

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Da, dom'le, confirm și io pe 10 ani! Ai înțeles?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Știu! Da. Nu!

HARDANSAADEH: întrebare...

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Nu, știi de ce? Să nu spună cineva la mișto și să v-agitați... (neinteligibil)...

LĂSCUȚCĂTĂLIN: Nu...

HARDAN SAADEH: Da și dup-aia spună nu mai dau nimic!

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: ...(neinteligibil)... să se ducă la Grindeanu...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Nu!

BALAN CRISTIAN DUMITRU: ...„Vezi, ...(expresie trivială)... în gură, nu sunt mulțumiți cu...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Au un an, vor doi acu!

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU': Nu știu! Bun, gata!

LASCUȚ CĂTĂLIN: Cristi, ascultă-m-o secundă ce facem noi! Avem o notificare, făcută de avocați, care tu o știi, ai citit-o 10 ori, o șt, cred c-o știi și tu, ai văzut-o! Deci notificarea aia...

HARDANSAADEH: Ala de ConsL.de la Curtea de Conturi.

LASCUȚ CĂTĂLIN: Așa. Ascultă-mă pân' la cap. Deci notificarea făcută de avocați, plus avem o hârtie de la Asociația Aeroporturilor din România că pandemia a durat 3 ani de zile...și tot așa!

HARDAN SAADEH: Știu povestea ,da!

LASCUȚ CĂTĂLIN: Avem și hârtia aia, deci cu aia, cu aia și c-un răspuns care-l aștept de la Curtea de Conturi, azi, mâine, le depunem la ministru! Și spunem că...noi nu spunem că nu vrem 6 luni, noi spunem că noi vrem doi ani pentru că așa mi se pare corect...să vedem doi ani! Acuma, dacă ăla hotărăște și zice ok și dă la AGA, bine, dacă e nu, e nu! Știi cum...

IVANGEORGE ALEXANDRU: Dacă e să mă-ntrebi pe mine sincer,...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Nu cred vreodată, că ministru' va zice doi ani, peste AGA, peste C.A., peste tot, pentru că nu are puterea...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Păi AGA-i a lui

(...)

BALAN CRISTIAN DUMITRU: Io, după părerea mea, eu spun ce cred, așa rămâne, cum v-am zis io.

HARDAN SAADEH: Și io cred mai mult în un an!

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Dar, dar...

HARDAN SAADEH: Eu cred pe el!

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU:...Doamne ajută să...(neinteligibil)...auzi! Din plusuri nu se fac decât plusuri!

HARDANSAADEH: Și io l-am auzit, știi că și tu ai...

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Auzi!

LASCUȚ CĂTĂLIN: Avem, în principiu, la siguranță un an...

BALAN CRISTIAN DUMITRU: E garantat ăsta, sută la sută!

HARDAN SAADEH: Eu și eu l-am auzit, mai mult de un an nu se poate!

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Nu, îți spun io! Sută la sută asa o face! Și-asa o face!

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Mda!

HARDANSAADEH: Io, io te-am zis, uite e-n fața, toți suntem bărbați... (...) ”, este una dintre discuțiile kilometrice dintre cei trei protagoniști în care numele ex-demnitarului de la Transporturi apare rostit.

Un alt moment este în 27 octombrie 2022 când martorul cheie al DNA a participat la o întâlnire cu Lăscuț Cătălin și Bălan Cristian Dumitru.

„Bălan Cristian Dumitru își manifestă indignarea cu privire la propunerea de prelungire pe 6 luni comunicată de directorul CNAB către Saadeh Hardan și Lăscuț Cătălin, spunând că a discutat personal cu directorul general și deși acesta a zis că va propune prelungirea pe un an, află că a comunicat celor doi o perioadă mai mică, respectiv de 6 luni;

- Bălan Cristian Dumitru arată în repetate rânduri că directorul general i-a spus că le va prelungi contractele pe 1 an ‘Ăștia ne zic sase luni...(neinteligibil)...era atât de convins... Și-a zis, le propun pă un an si gata, închid. (...)Mi se rupe mie ...(expresie trivială)... dă ce director ești, te dracu de-aici, păi mă iei la mișto? Spune, bă, nu pot si asta e... Cum mi-a spus, domne nu pot doi ani... Nu pot, nici să mă o... Un an... Bine, mă... Bă ești sigur? Zi ce poți tu, nu te terorizează nimeni, nu alea... stai si la masă... Zi! Da, domne, da... Tot grăbea cu nu știu ce inundații... ”

-Bălan Cristian Dumitru precizează că o parte din banii pretinși ar fi ajuns și la directorul general “Bine mă, tu crezi că fur eu toți banii? Tu ești nebun? (,..)Păi normal că intră la masă, ești nebun? Auzi! (...) Auzi, face cineva dă... Boss, crezi că noi îngrășăm... mă piș pe ei de bani, ești nebun la cap? (...) Cât rămâne, foarte bine și așa...(...) Trebuia să-mi spui, bă nu să. (neinteligibil)... ești nebun? Că nu faci dăgeaba! (...) Dacă era degeaba... nu dă din gură... și șase luni... dacă... ești nebun?

- la afirmația lui HARDAN SAADEH că “Cash-u' e sfânt... „,

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU afirmă “Păi nu e mă așa? Auzi... riști... un flagrant, da'... astea cu acte... ”

-Bălan Cristian Dumitru menționează că are posibilitatea de a-l destitui pe directorul general al CNAB;

- Bălan Cristian Dumitru cere interlocutorilor săi să aibă răbdare câteva zile”, au fost temele stenogramei discuției interminabile dintre martorul cheie și combinatorul regelui duty-free-urilor.

„...... ...... .......

„ (...) HARDAN SAADEH: Ce faci, mă? Ne-a sunat ăsta înapoi...

BALANCRISTIAN-DUMITRU: ...(neinteligibil) vorbesc în același timp...

HARDAN SAADEH: A zis că asta e poziția voastră finală? Zic, nu avem timp, a zis că oricum o să... îmi dea în scris... Dați în scris...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Bă, eu vreau luni să mergem la el...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Bă, eu nu-nțeleg ce s-a-ntâmplat, crede-mă pe cuvânt...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Și eu îți expun din punctul nostru de vedere, luni... sunt cele două...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Ai răbdare... până sâmbătă după-masă...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Aia zic... Da... nu...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Deci, el cu gura lui, nu io (neinteligibil)...

...vorbesc în același timp...

HARDANSAADEH: Face-to-face?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Bă, io când spun ceva....

HARDANSAADEH: Da...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu spun la mișto...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Spun, bă, am vorbit pân' ăla, pân' ăla, pân ăla... el cu gura lui...Ăsta cu care era, care l-a dus, a-nnehunit...Ce, cum să zică bă, nu ne-a zis?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: El a... adevăru' e că ne-a... îî... forțat ...(neinteligibil) vorbesc în același timp...

HARDANSAADEH: Asta... parcă e unu... GRINDEANUsau a lu' CIOLACU?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu e mă... nu e (neinteligibil)...

LASCUȚCĂTĂLIN: Nu e nici la unu, nici la altu'...

HARDANSAADEH: Da' al.... cum... cui... cu...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Hai lasă că-ți spun io, că știu io al cui el

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: E... știi ce cred io... ce cred io, repet, el ți-am zis vrăjeala lui ce zice cu UDMR-u, nevastă-sa e șefă de cabinet la...

HARDANSAADEH: A lu' UDMR...Da...a lu' ăsta...Iu' mediu...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Așa...El a zis...Da.

HARDAN SAADEH: Lu' ăla de la...

BĂLANCRISTIAN-DUMITRU: Nu, nu la Mediu...

HARDAN SAADEH: La...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: E șefu' dă cabinet a lu' ăla mare...

HARDANSAADEH: Lu' he... Da, da, vicepremier...

BĂLANCRISTIAN-DUMITRU: Așa... Și-au făcut un troc...

LĂSCUȚCĂTĂLIN: ...(neinteligibil) vorbește în șoaptă...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Da.

HARDAN SAADEH: Cine? El?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Da.

LĂSCUȚCĂTĂLIN: ...(neinteligibil) vorbește în șoaptă... o știu io bine...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Așa, e agățată d-ăia și e șefă de cabinet...

HARDAN SAADEH: Cum îi cheamă?

LASCUȚ CĂTĂLIN: Cu „ kappa ”, o știu eu bine... Da, nu mai contează...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Ok.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.

BĂLANCRISTIAN-DUMITRU: Și ea... pân... natura... asta...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU:A făcut un troc...și a pus-o, dar e susținut și de PSD.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: De MITREA.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Da' io i-am văzut cu ochii mei... Nu că mi-a zis cineva. înțelegi? Si m... Eu n-am înțeles, de ce sâmbătă el zice...

HARDAN SAADEH: Și-am fost împreună...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: El zice cu gura lui... a zis... a zis...

HARDANSAADEH: Eu (neinteligibil) vorbesc în același timp...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Hai mă, nu să poate așa ceva mă, a zis as», exact așa, ia zis, bine mă, nu vrei pe doi, ne-ani înțeles, că nu poți, nu vrei să... ...(neinteligibil) vorbesc în același timp...

HARDANSAADEH: Si un an e bine...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi da, și zic, bă... Da. domne, el zice, io...

...(neinteligibil) vorbesc în același timp...

HARDANSAADEH: Oricum...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Așa.., Așa mi-a zis—

HARDAN SAADEH: Oricum, și el e convins că-n șase luni nu se întâmplă nimic...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Ce?

HARDANSAADEH: Și el e convins... șas... șas...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Ieri când a venit la discuții, c-am fost împreună, că-n șase luni nu se întâmplă nimic...

HARDANSAADEH: Șase luni nu se-ntâmplă nimic...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi bun, si de ce v-a zis așa? Dacă nu ...(neinteligibil) vorbesc în același timp... un an si la revedere...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Păi și nu...să-i spunem ...(neinteligibil)...vorbesc în același timp...poziția noastră oficială e că nu...(neinteligibil)...vorbesc în același timp...

HARDAN SAADEH: Mă, cel puțin...cel puțin...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi da, dar nu e... e... și nu ne spunea și nouă?

HARDAN SAADEH: Sau cel puțin un an, habar n-am...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Ăștia ne zic sase luni...(neinteligibil)...era atât de convins... Si-a zis, le propun pă un an si gata, închid.

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Părerea mea, CRISTI...

HARDANSAADEH: Ce?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Vezi ce mai vorbești în weekend, noi luni mergem cu poziția oficială...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Adică eu am căzut de măscărici? Ce ...(expresie trivială)...

(...)

HARDANSAADEH: Cash-u' e sfânt...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi nu e mă așa? Auzi... riști... un flagrant, da'... astea cu acte...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Eu zic așa, hai să așteptăm până luni...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Io...Așteptați...acuma...că acuma v-am spus...v- am băgat...

HARDANSAADEH: Acuma, luni... marți... astae...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da. Și mergem c-o poziție oficială la el luni-marți, uite domne, în urma discuțiilor cu acționarii...

HARDANSAADEH: Să vedem... da'... îî... a ținut CA?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Poziția noastră e...

HARDAN SAADEH: A ținut CA sau n-a ținut?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Nu, s-a anulat tot...

HARDANSAADEH: Aa, s-a anulat și CA?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.

HARDANSAADEH: Aa, deci nu a ținut nici CA?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Nu.

HARDANSAADEH: Aa, deci, nu...i...s-a-ntâmplat nimic...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Nu știu mai mult, mi-a zis că s-a anulat selecția, nu știu dacă s-a anulat și restul CA-ului...

HARDANSAADEH: Era...îi... tulbu... tulburat...era agitat că...ce să spună la...

BĂLANCRISTIAN-DUMITRU: Cine?

HARDANSAADEH: Ăsta... prietenu...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Ee, vroia el să intre (neinteligibil) vorbesc în același

timp...

HARDAN SAADEH: Eu... Sincer, eu... Sincer, eu, în locul aeroportului nici nu a întrebat nici pe Saadeh nici pe CĂTĂLIN... Take it or leave it...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da...

HARDANSAADEH: Avem șase luni... Corect?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi știu asta, da-i e lârseală de noi probabil... Și- acuma încearcă... Asta văd io... Păi nu poa să zică așa după ce mi-a zis mie așa... Păi, mâine-l dau afar... Crede-mă... Crede-mă că îmi bag ...(expresie trivială)... poa să veniți dă la mănăstire..

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.

BĂLA N CRIȘTI AN-D UMITR U: Ești nebun la cap, păi... nu să face... spune, bă, nu pot... Corect? Că nu ti-am cerut (neinteligibil) vorbesc în același timp...

HARDANSAADEH: ...(neinteligibil) vorbesc în același timp...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Auzi... Nu te-am șantajat... Nu te-am terorizat... Nu ti-am zis nimic... Adică...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Eu m-așteptam să spună...

HARDAN SAADEH: Da...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: ...(neinteligibil) vorbesc în același timp...

...(expresie trivială)...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Io... Io, m-așteptam...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Când poli să spui... mă, pot sase luni, atâta pot ... atâta pot...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Bă, i-am zis, spune-mi ce poți, nu ce nu... ...(neinteligibil) vorbesc în același timp...

(■■)„

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Eu n-o înțeleg, da' o să văd... o să-i zic: bă, tu mă iei la mișto pe mine? Uită-te la mine! Dă-te-n ...(expresie trivială)...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Mi se rupe mie ...(expresie trivială)... dă ce director ești, te dracu de-aici, păi mă iei la mișto? Spune, bă, nu pot si asta e... Cum mi-a spus, domne nu pot doi ani... Nu pot, nici să mă o... Un an... Bine, mă... Bă ești sigur? Zi ce poți tu, nu te terorizează nimeni, nu alea... stai si la masă... Zi! Da, domne, da... Tot grăbea cu nu știu ce inundații...

HARDAN SAADEH: Dar fără să-ți cauți din disponibil să... completăm...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Bine mă, tu creți că fur eu toți banii? Tu ești nebun?

HARDANSAADEH: Nu... tu m-a da... și el a zis de ceva?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi normal că intră la masă, ești nebun? Auzi!

HARDAN SAADEH: Ăsta e important, dacă știi că nu... dacă nu pune ceva...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Auzi, face cineva dă... Boss, creți că noi îngrăsăm... mă piș pe ei de bani, ești nebun la cap?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Cât rămâne, foarte bine si așa... ...(neinteligibil) vorbesc în același timp...

HARDAN SAADEH: Mă rog...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Eu zic așa... Hai să facem așa... Hai să așteptăm până luni, vedem ce mai strângem și luni ne vedem, mergem împreună la el frumos...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi ne vedem...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Cu poziția oficială... C-aia zic...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: îl sun io, sâmbătă seară, duminică...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Luni, marți... Luni, marți... ăă...

BĂLANCRISTIAN-DUMITRU: Și mergem și...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Ne vedem cu el iar și......(neinteligibil) vorbesc în același

timp...

HARDAN SAADEH: Da', el... hai săv... că... să văd cum funcționează...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Eu, oficial, din punct de vedere al avocaților mei, mi-au zis... nici o prelungire șase luni... mai bine închizi... au să-ți dea două milioane mie până ia mobilizare, aproape două milioane și nouă milioane poți să-i câștigi la instanță și dup- aceea poți să participi la ce selecție vor ei și ai închis și... i-ai... ăă... i-ai lăsat în pace și ai... ai dă luat unșpe milioane (neinteligibil) vorbesc în același timp...

HARDAN SAADEH: în contract la voi cât e notificare? La noi 30 de zile... 60 de zile... notific dacă ies din contract...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Păi tre să fie la fel, notificare dă ce?

HARDANSAADEH: Nu mai vreau să continui, ...(expresie trivială)...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Păi nu mă, dar la întâi oricum sunt... închidă...

HARDAN SAADEH: Știu, dar... mai... dacă e 60 de zile nu mai a făcut nimic, dacă 30 de zile poți să-l ameninți că cedezi știi?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Păi io trimit notificarea săptămâna viitoare prin avocați dacă nu ne-nțelegem și ăștia-s banii care aveți să mi-i dați, salut, la revedere, eu am închis la întâi ianuarie și care-i prob... Da', cum să spun... Când am dă luat unșpe milioane și știu că pot să-i iau la siguranță, că mi-au zis și avocații...

HARDANSAADEH: Că...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Eu la ce să stau ...(neinteligibil) vorbesc în același timp...

HARDANSAADEH: Da' două milioane amortizare și nouă milioane ce ?

BĂLANCRISTIAN-DUMITRU: Dacă știai ...(neinteligibil).. Sfii ce-o să-i zic? Bă, ...(expresie trivială)... în noroc după, dacă știam...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Dacă știam îi lăsam în ...(expresie trivială)... pe ei să facă caietu'...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Și e licitație si gata... Dă-te-n ...(expresie trivială)..,

HARDAN SAADEH: Da.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Noi ne-am chinuit și asa, dă-te-n ...(expresie trivială)... d-aici dă escroc...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi nu, că-i spun ș-asta...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Ce faci mă, tu ești nebun la cap, noi ne-am chinuit să alea, ca să ce?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Să mă iei tu la mișto?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.

BĂLANCRISTIAN-DUMITRU: Păi ...(neinteligibil) vorbesc în același timp...

HARDAN SAADEH: Cea mai mare problemă... ăă... credibilitate... a mea și a lui... probabil, da...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Știu frate, cred, și credibilitatea mea pân la urmă, oi fi io așa, da' stai puțin...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da.

HARDANSAADEH: Ăă... Spunem un an, mergem acolo...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Ce facem? Mingicăreală d-asta dă... ...(neinteligibil) vorbesc în același timp...

HARDAN SAADEH: Spunem că vrem... atâția bani să prelungim un an și dup-aia îi spunem... sase luni...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Si dup-aia.., stai că nu putem... Păi da, si io la fel sunt în situația asta, dă homosexual, ce dracu sunt io?

LĂSC UȚ CĂTĂLIN: Da.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: O să-i spun, bă , tu crezi că io sunt gay d-ăștia dă plimb vorba? ...(neinteligibil) vorbesc în același timp...

HARDANSAADEH: Și ei și au acționar major... ăă... cum să numește, străin?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da, și io la nemți. (neinteligibil) vorbesc în același

timp...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Frate si dacă n-ai si dacă ai vorba-i vorbă, adică ce suntem gherțoi d-ăia dă... dă vorbim...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Așa facem... am fugit, mai era să vorbim ceva?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu mai...

HARDANSAADEH: Hai că-ți spun două chestii...

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Bine, hai să ne-auzim duminică-luni și... vedem ce și cum...

BĂLANCRISTIAN-DUMITRU: Bine...

HARDANSAADEH: Nu ai dat nici un șpriț, nimic... da, hai că vreau să...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: ...(neinteligibil) vorbesc în același timp...

mânca-ți-aș gura că sunt sărac lipit...

HARDAN SAADEH: Ai rezolvat cu țigările? A scris femeie lu' omu' ăla al tău.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Aa, păi abia m-am întors, ești nebun? Vorbesc cu el casă (neinteligibil) vorbesc în același timp...

HARDANSAADEH: Să vină... Să vină mâine la mine...

BALAN CRISTIAN-DUMITRU: Da. Niște bani nu ne dai și nouă?

HARDANSAADEH: Ce vrei bani... hai să terminăm cu asta...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Dă și nouă... să facem și noi niște bani...

HARDANSAADEH: Hai să terminăm cu ăst...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Băi, dacă mă duc sâmbătă îi sparg capu' crede- mă... crede-mă că-l vezi pă... luni îl vezi la tele... crede-mă... Dacă-mi face d-astea...

HARDANSAADEH: Eomu' lui, e... care-lține?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Da, mă, da. Tu crezi că...

HARDANSAADEH: Cine e?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Vorbesc... Cine trebuie...

HARDANSAADEH: Zi mă... să știu că...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: MITREA odată...

HARDANSAADEH:MITREA odată...

BĂLANCRISTIAN-DUMITRU: Și ...(neinteligibil)... odată...

HARDAN SAADEH: SRL?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Da mă... Da mă, ăștia l-au pus mă... UDMR, cu nevastă-sa e acolo (neinteligibil)... ți-am zis cum a venit, nevast... ți-am povestit... și

e realitate nu e... subiecte de film... Dă-te dracu d-aicea să...

HARDAN SAADEH:... (neinteligibil)...

BĂLANCRISTIAN-DUMITRU: Da... ea...

HARDAN SAADEH: Mi s-a părut foarte ok omu'...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi știu, da'... Bă, e ok, da'... Auzi, eu am căzut dă Mickey Mouse acuma, nu? Păi spun ceva și vine ăla și spune altceva... Tu ce zici? Ia uite-l și p-ăla mă, escroc... ce ...(expresie trivială)... vorbește din cărți... deci nu să face așa (neinteligibil)... m-ai făcut și dă râs... Du-te-n ...(expresie trivială)... de fraier, că nu sunt fraieru' tău... Trebuia să-mi spui, bă nu pot.. ...(neinteligibil)... ești nebun? Că nu faci dăgeaba!

HARDAN SAADEH: Exact, cine face degeaba?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Dacă era degeaba... nu da din gură... și șase luni... dacă... ești nebun? (...)”, discutau protragoniștii traficului de influență.

A treia discuție în care apare numele lui Miron Mitrea

În data de 31.10.2022, martorul cheie al DNA poartă o discuție în mediul ambiental cu TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU în incinta clădirii Best Value, din loc. Otopeni.

La aceasta Tănăsescu Radu Laurențiu îi comunică lui Saadeh Hardan faptul că a aflat că o firmă de consultanță daneză care s-a înscris la primele două proceduri de selecție a consultantului, organizate de CNAB, era un interpus al unei companii franceze;

Tănăsescu Radu Laurențiu îi comunică lui Saadeh Hardan că se va întâlni cu directorul general al CNAB și că el crede că va rezolva prelungirea contractelor existente cu un an (6 luni+ 6 luni) și că trebuie să își folosească toate resursele în scopul prelungirii contractelor.

Discuția este redată pe larg de procurorul DNA în ordonanța sa de punere sub acuzare a celor patru artizani ai mega-afacerii cu spațiile de servicii din aeorporturi.

,,....... ....... .......

(...) TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Ții minte că ți-am dat eu un CV, al unuia să-l verifici...

HARDANSAADEH: Ăla...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: FLORIN nu știu cum... Cine-a venit la mine azi? Cu firma de...

HARDAN SAADEH: Consultanță?

TĂNĂSESCURADU-LA URENȚIU: Asta de... făcut studiu... FLORIN...

HARDANSAADEH: Tot FLORIN e?

TĂNĂSESCURADU-LAURENȚIU: Da.

HARDANSAADEH: Și ăla e... lucrează la guvern?

TĂNĂSESCURADU-LAURENȚIU: Nu.

HARDANSAADEH: Aa...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Aia e altă treabă...

HARDAN SAADEH: Aa...

TĂNĂSESCURADU-LAURENȚIU: Și zic, bă...

HARDANSAADEH: închide astea că...

TĂNĂSESCURADU-LAURENȚIU: FLORINE, da' tu ne-ai căutat, nu știu cine... ...neinteligibil...

HARDAN SAADEH: Dacă nu mai neinteligibil... Uite, ai gândac acolo.

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: ...neinteligibil... știi ce zice FLORIN ăsta? Ne vedem la ...neinteligibil...

HARDANSAADEH: Ce?

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Să ne vedem la o masă, că el îmi povestește tot. Consultantul era al francezilor și el a fost și-afară la discuții și nu știu ce... Danezu' nu avea experiență...

HARDAN SAADEH: Ăla vechi.

TĂNĂSESCURADU-LAURENȚIU: Danezu'...

HARDAN SAADEH: Cine danez?

TĂNĂSESCURADU-LAURENȚIU: Ăla era danez sau ce dracu era... burci, bure, mure...

HARDANSAADEH: ...neinteligibil...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Așa... N-a avut exeperiență, d-aia nu s-a calificat, era mânărită de francezi și împins de ăla și n-a putut să-l scoată... pentru că n-avea experiență...

HARDAN SAADEH: Ce are legătură ala cu ăla, nu-nțeleg.

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: N-are nimic, asta ca idee, ăla era al francezilor.

HARDANSAADEH: Aa...

TĂNĂSESCU RADU-LA URENȚIU: Omu' a fost a vorbit...

HARDAN SAADEH: La guvern?

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Da, cu doamna, și sună un telefon...

Miercuri îl caută pe director...

HARDANSAADEH: Îî... Ce?

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Miercuri îl caut pe director de dimineață...

HARDAN SAADEH: Cine, tu?

TĂNĂSESCURADU-LAURENȚIU: Eu...

HARDANSAADEH: Aha...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Mă văd cu el la o masă... Ăla a... a zis ca soluție... e șase plus șase...

HARDANSAADEH: Șase... da' trebuie să iese clar... prin docume...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Șase plus șase... și... că n-o să câștige francezii...

HARDAN SAADEH:... neinteligibil...

TĂNĂSESCU RADU-LA URENȚIU:... neinteligibil...

HARDANSAADEH: Ce? ...neinteligibil...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Nu o să câștige francezii...

HARDANSAADEH: Cuce?

TĂNĂSESCURADU-LAURENȚIU: Că nu dau...

HARDANSAADEH: Că nu dau... Aa, francezii nu-și dau, da...

TĂNĂSESCURADU-LAURENȚIU: Așa, și că...

HARDAN SAADEH: Nu mă interesează, nu cu licitația, până ajunge la licitația... și cum rezolvăm un an să putem să...

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: Zic că ne dă șase plus șase...

HARDAN SAADEH: Și iese pe hârtie șase plus șase?

TĂNĂSESCURADU-LAURENȚIU: O să mă văd cu omul, mie mi-au zis că da... HARDAN SAADEH: Că n-ai te... dacă ajunge la AGA și aprobă așa, nu mai schimbă...

TĂNĂSESCURADU-LAURENȚIU: Știi cu cine... cu cine... ăă...

HARDANSAADEH: Ce?

TĂNĂSESCURADU-LAURENȚIU: Și știi cine a zis ...neinteligibil... trei luni, nu șase?

HARDANSAADEH: Cine?

TĂNĂSESCURADU-LA URENȚIU: Ăștia...

HARDANSAADEH: MÎNDRESCU...

TĂNĂSESCURADU-LAURENȚIU: Da, trei luni a vrut...

(...)

HARDAN SAADEH: Da' pân' la urmă directoru' ăla, n-a știut nimeni... omu' cui?

TĂNĂSESCURADU-LAURENȚIU: Directoru e omu lu' GRINDEANU...

HARDAN SAADEH: Omul lui GRINDEANU, se confirmă... că CRISTI zice, om... nu știu cine mi-a zis... și CRISTI... CĂTĂLIN... el n-are nici o legătură, GRINDEANU cu el...

TĂNĂSESCURADU-LA URENȚIU: MITREA ?

HARDAN SAADEH: Da. CRI... CRISTI s-a-ntâlnit cu MITREA, nu s-a-ntâlnit cu altceva... CRISTI... bă... informa...

TĂNĂSESCURADU-LAURENȚIU: Ea...

HARDAN SAADEH: Nevasta?

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: E-n partea lu'KELEMEN... Ea l-a pus...

HARDAN SAADEH: KELEMEN, ungur, nu?

TĂNĂSESCURADU-LAURENȚIU: Da... e vicepremier... și ea e șefa de cabinet a lu' KELEMEN... Foarte ...neinteligibil. vorbește în șoaptă... din ce-am vorbit cu

oamenii lu'SORIN, direct...

HARDAN SAADEH: RADU, eu vreau să văd terminat, nu mai pot...

........ ......... ..........’’, se mai arată în documentul procurorului DNA.

„Absolvent” al „Școlii doctorale„ Poarta Albă

Fostul ministru al Transporturilor Miron Mitrea, condamnat în februarie 2015 la doi ani de închisoare cu executare pentru luare de mita, a fost eliberat condiționat din Penitenciarul Poarta Alba, după ce a executat un an si trei luni din pedeapsa în dosarul de mare corupție.

Miron Mitrea a fost condamnat, in 13 februarie 2015, de Înalta Curte de Casație si Justiție, la doi ani de închisoare cu executare si plata sumei de 327.000 de lei, pentru luare de mita.

In același dosar, fosta șefă a Inspectoratului de Stat in Construcții Irina Jianu a fost condamnata la cinci luni de închisoare cu executare.

Potrivit DNA, in perioada 2001-2002, Miron Mitrea ar fi primit de la Irina Jianu foloase necuvenite in cuantum de 927.420 de lei in schimbul numirii si menținerii acesteia în funcția de inspector-șef al ISC.

Foloasele necuvenite au constat in efectuarea unor lucrări de construcții la casa mamei sale din Voluntari.