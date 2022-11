Surprize majore la Cupa Mondială: Australia dă lovitura în ultima etapă, Franța pierde dar se califică de pe primul loc

Ultima etapă din faza grupelor produce suprize majore la Cupa Mondială. În grupa D, campioana mondială Franța a pierdut cu Tunisia, scor 1-o, însă a reușit să se califice în optimi de pe primul loc.

În celălalt meci din grupă, Australia a produs marea surpriză și a învins Danemarca, scor 1-0. Australienii reușesc astfel să se califice în optimi de pe poziția a doua.

Grupa D: Franța - 6 puncte, Austria - 6 puncte, Tunisia -4 puncte, Danemarca - 1 punct.

Franța și Austrialia vor juca în optimi împotriva echipelor calificate din grupa C, din care fac parte Argentina, Polonia, Arabia Saudită și Mexic, oricare dintre cele patru putând încă obține calificarea în această seară.

___

Danemarca a avut o posesie mai bună în prima repriză, dar cei care au deschis scorul au fost fotbaliştii de la Antipozi, prin Mathew Leckie, în minutul 60. În minutul 71 arbitrul meciului a indicat penalti pentru Danemarca, dar tuşierul a intervenit arătând că a fost ofsaid, iar centralul a revenit asupra deciziei şi a lăsat jocul să continue. Victoria la limită a trimis Asutralia în faza eliminatorie a Cupei Mondiale din Qatar.

Franţa a pierdut meciul cu Tunisia, scor 0-1, dar s-a calificat şi ea mai departe. Africanii au avut un gol anulat, la Ghandri, în minutul 8, pentru ofsaid, însă au înscris prin Khazri, în minutul 58, golul unei victorii care nu i-a mai ajutat cu nimic.

Franţa a avut un gol al lui Griezmann anulat de VAR în prelungiri, pentru ofsaid, dar în clasamentul grupei, Les Bleus s-au clasat pe primul loc, cu 6 puncte, urmaţi de Australia (6 puncte), Tunisia (4 puncte) şi Danemarca (1 punct).

If you go so high, no wonder you would concede from a counter attack.



Could turn into history for Socceroos, beautiful goal by Leckie. Taken by the tactical camera.pic.twitter.com/qGYkCUArjq