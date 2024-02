Swiatek a învins-o pe Rîbakina şi a câştigat pentru a treia oară consecutiv Qatar Open

Iga Swiatek, cap de serie numărul unu, a învins-o, sâmbătă, pe Elena Rîbakina, numărul patru mondial, şi a cucerit titlul la Qatar Open pentru al treilea an consecutiv, potrivit news.ro

Swiatek s-a impus în finală cu scorul de 7-6(8), 6-2.

Poloneza în vârstă de 22 de ani, care a ajuns la a 12-a victorie consecutivă la Doha, a devenit prima jucătoare care a cucerit un titlu de simplu la un eveniment în trei ani consecutiv, după Serena Williams, care a triumfat la Miami în 2013-2015.

"A fost foarte lung, nu mă aşteptam la asta. A fost foarte greu", a declarat Swiatek în timp ce descria primul set maraton.

"Am venit aici şi eram destul de stresată... Am simţit aşteptările. Am vrut să fac totul pas cu pas, aşa cum fac întotdeauna, şi a funcţionat... Sunt foarte fericită. Sunt foarte mândră de mine:.

În ciuda înfrângerii, Rîbakina a spus că a avut multe lucruri pozitive de luat din a doua finală în tot atâtea săptămâni, după ce a câştigat duminica trecută Abu Dhabi Open.

"Au fost două săptămâni minunate ... Nu mă aşteptam să văd atât de multă susţinere. Ajută foarte mult, mai ales când sunt meciuri atât de grele", a declarat Rîbakina.