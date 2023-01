Tancurile Leopard și Abrams, trofee pentru luptătorii pro-ruși: recompense de zeci de mii de dolari pentru distrugerea sau capturarea tancurilor

Nici nu au ajuns tancurile occidentale în Ucraina, că forțele ruse au și anunțat o recompensă pentru distrugerea sau capturarea lor. Guvernatorul din regiunea Transbaikal (Rusia), Mihail Osipov, a introdus bonusuri pentru capturarea și distrugerea tancurilor Leopard și Abrams.

Pentru capturarea tancului Leopard german rușii promit 3 milioane de ruble (42.000 USD), iar pentru capturarea tancului american Abrams - 1,5 milioane de ruble (21.000 USD), transmite Nexta, care publică și documentul aferent din care citează.

The governor of Transbaikalia, Mikhail Osipov, introduced bonuses for the capture and destruction of Leopard and Abrams tanks.



For the capture of the German Leopard, they promise 3 million rubles ($42.000), for the capture of the American Abrams - 1.5 million rubles ($21,000). pic.twitter.com/BaHsxQGMoZ