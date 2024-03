Tensiuni și strategii în Coaliție: Surprize și provocări cu Firea, Piedone și Dan, în peisajul electoral bucureștean

În București, scena politică este mai încinsă ca niciodată. Bazinele electorale tradiționale ale PSD și PNL sunt foarte radicalizate, în vreme ce sondajele recente dezvăluie o competiție strânsă și o serie de scenarii electorale care ar putea redefini alinierile politice tradiționale.

În sondajele comandate până acum, Cristian Popescu Piedone are între 36-37%, până în 39%. Nicușor Dan se situează între 29% și 31%. În acest context, candidații de la AUR și Șoșoacă înregistrează scoruri modeste, de 8%, respectiv 7%. În ciuda faptului că AUR are un potențial de 14% în Capitală, candidatul partidului, Mihai Enache, are doar 8% în sondaje.

Decizii complicate pentru coaliție

Gabriela Firea se situează în sondaje în zona 28-29%, potrivit cercetătorilor comandate de PSD. Deși procentele sunt sensibil egale cu cele ale lui Nicușor Dan, Firea nu ar putea să-l învingă pe actualul primr pentru că generează sentimente negative într-o zonă prea consistentă a electoratului.

Sebastian Burduja are în sondaje în jur de 12-14%, potrivit cercetărilor comandate de PNL, sau în jur de 8%, potrivit sondajelor PSD.

Ionuț Lupescu, o variantă-surpriză aruncată în discuții, ar avea 20-22% în sondaje.

Pe vot politic, PSD are o susținere de 32% în Capitală, iar PNL ar avea în jur de 15%.

Scenariul cu Firea candidat comun

Scenariile de candidatură comună aduc în prim-plan dileme strategice cruciale pentru ambele tabere. În cazul unei candidaturi comune cu Gabriela Firea, un număr semnificativ de liberali bucureșteni ar opta pentru Nicușor Dan sau Cristian Popescu Piedone, reflectând dorința electoratului de a menține o orientare liberală în conducerea capitalei.

Șase din 10 liberali bucureșteni nu ar accepta să o voteze pe Gabriela Firea și ar opta pentru Nicusor Dan. Doi din 10 l-ar vota pe Piedone, astfel că doar doi din 10 ar opta pentru Firea, ceea ce ar însemna la final 1,5-1,6% procente din totalul voturilor.

Scenariul cu Burduja candidat comun

Pe de altă parte, o potențială candidatură a lui Burduja din partea PNL nu ar reuși să catalizeze suportul așteptat nici din partea pesediștilor, nici a liberalilor. Patru din 10 pesediști l-ar vota, însă cinci din 10 s-ar orienta către Piedone, iar unul din 10 poate chiar spre Nicușor Dan. Mai mult, Burduja nici măcar de la liberalii bucureșteni nu ar lua toate voturile. Patru din 10 liberali ar vota mai degrabă Nicușor Dan.

Scenariul cu Piedone candidat comun este exclus din start. PNL riscă să fie sancționat de electoratul din alte mari orașe pentru o asemenea mutare, putând apărea situații precum o înfrângere a lui Emil Boc la Primaria Cluj-Napoca, a lui Chirica la Iași sau alte asemenea înfrângeri. Votantul liberal din Ardeal este mai radical decât în alte zone ale țării, orice asociere considerată nepotrivită putând avea efecte majore asupra intenției de vot în această parte de țară.

În discuțiile din coaliție, PSD ar propus o susținere pentru o candidatură independentă a lui Cristian Popescu Piedone, însă liberalii au refuzat. „Nu avem de a face cu familia Onassis să-și pună fiul la primărie, fiica parlamentar și să-și mai aducă și alți copii dacă mai are”, spun surse liberale.

În privința listei comune pentru europarlamentare, în funcție de sondaje, PSD-PNL ar avea între 47% și 51,5%.