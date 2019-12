`The Mandalorian` este cel mai solicitat serial din lume în primele săptămâni de după lansare

”The Mandalorian” a devenit cel mai solicitat serial din lume, la trei luni de la lansare, depășind serii precum ”Stranger Things” sau ”Game of Thrones/ Urzeala Tronurilor”, anunță platforma Advanced Television.

Producția originală Disney+ ”The Mandalorian” a fost oficial cea mai căutată serie în Statele Unite la numai două săptămâni de la lansare. După încă șapte zile, cifrele oferite de platforma Parrot Analytics, specializată în măsurarea cererii pentru programele tv la nivel global, arată că noua serie a devenit și cel mai solicitat serial din lume.

Cererea pentru episoadele ”The Mandalorian” ar fi depășit ”Stranger Things”, ”The Crown”, ”The Flash” sau ”Game of Thrones”. Astfel, până pe 1 decembrie, numărul solicitărilor pentru episoadele din ”The Mandalorian” a fost de 31,9 ori mai mare decât media cererii pentru alte seriale. Comparativ, ”The Crown” a avut o cerere de 15 mai mare decât media, iar ”Stranger Things” a înregistrat de 18,9 ori mai multe solicitări, în timp ce ”Game of Thrones” a avut o cerere mai mare decât media de 28.3 de ori.

La finalul anului, The Mandalorian”, concurează pentru titlul de ”Cel mai cerut serial nou din lume”, unde sunt favorite și producțiile de la Amazon Prime Video, ”The Boys”, de la HBO, ”Chernobyl”, Netflix, ”The Umbrella Academy” și ”See”, de la Apple TV+.

"The Mandalorian" este un serial a cărui acțiune este plasată în Universul Star Wars. Evenimentele prezentate au loc la cinci ani după povestea din ”Return of the Jedi”. Unul dintre personajele serialului care a găsit rapid fani în mediul online este Copilul, o figurină descrisă ca fiind din aceeași specie cu Yoda din ”Star Wars”. Fanii îl descriu drept ”Copilul Yoda”.