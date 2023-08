Theo Rose, a ajuns la Penitenciarul Rahova: Vedeta din 'Clanul' a rămas marcată pe viață

Theo Rose s-a întors pe platorurile de filmare pentru serialul „Clanul” și a povestit cum s-a simțit când a mers să filmeze la Penitenciarul Rahova.

La nici două luni de când a adus pe lume primul ei copil, Theo Rose a revenit pe platoruile de filmare. Artista a vorbit despre experiența trăită la filmările care s-au desfășurat într-un cadru neașteptat,la Penitenciarul Rahova. Vedeta a interacționat cu deținuții, care au felicitat-o că a devenit mamă.

„O să râdeți, dar am avut surpriza ca la penitenciar la Rahova să fiu foarte frumos primită. Strigau băieții, deținuții, de la geamuri, ‘The Rose, te iubim! Să-ți trăiască băiețelul! Salută-l pe Anghel acasă. Ce mai faci? Ești cea mai tare!’. Și am stat cu ei de vorbă pe la geamuri. Nici nu vedeam de unde vorbesc că au gratiile alea. Dar băieții cu care am vorbit eu, foarte cu bun simț. Toți suntem speriați de penitenciar.

Avem impresia când ajungem acolo, că ajungem într-o junglă. Într-adevăr, erau aripi de unde se auzeau chestii ciudate și înjurături și blesteme și toate cele. Dar locul unde am filmat noi a fost super ok și chiar m-am distrat cu băieții”, a povestit Theo Rose pe Instagram, potrivit romaniatv.net.

Câte kilograme a slăbit Theo Rose după ce a născut

Artista a vorbit adesea despre corpul ei și înainte de a fi însărcinată. Fiind slăbuță de fel, indiferent de cât sau ce mânca, a ajuns ca în timpul sarcinii să cântărească 63 de kilograme.

„Cred că la operația de cezariană am scăpat instant de 10 kilograme pe masa de operație. Adică de unde rugăciunile mele să rămân cu 55 de la 62-63, s-au dus că am rămas cu 50 în cap. Nu am avut vergeturi pe perioada sarcinii, doar că după operație, a doua zi, am simțit așa niște mâncărimi puternice și am așa o pată de vergeturi pe un picior.

Nu am o problemă cu ele, nu mă deranjează, dar de celulită vreau să scap. Asta e pata mea de vergeturi, n-am ce să le fac, dar pentru celulită sunt dispusă să fac câteva chestii ca să scap de ea, că nu se cade la o fată slabă să umble cu celulita pe ea”, a mai dezvăluit Theo Rose.