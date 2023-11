Tîlvăr s-a întâlnit cu militarii români din Kosovo: Ţara noastră este un contributor constant la eforturile de menţinere a păcii în această zonă

Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, a afirmat, luni, după ce s-a întâlnit cu militarii români dislocaţi în Kosovo în cadrul operaţiei NATO KFOR, că România ”nu are ambasadori mai buni şi mai eficienţi” decât cei care apără interesele de securitate în teatre de operaţii din lume. ”Din anul 2000, când am început executarea misiunilor în Kosovo, ţara noastră este un contributor constant la eforturile de menţinere a păcii în această zonă. Vom rămâne în continuare angajaţi în acest proces, atât timp cât va fi necesar”, a adăugat el, potrivit news.ro.

Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu, s-au întâlnit, luni, cu militarii români dislocaţi în Kosovo în cadrul operaţiei NATO KFOR.

Potrivit Ministerului Apărării, în prima parte a vizitei, cei doi oficiali s-au întâlnit cu militarii care încadrează structurile române dislocate în baza KFOR de la Pristina. Ulterior, delegaţia s-a deplasat în Camp Bondsteel, bază în care îşi desfăşoară activitatea aproape 160 de militari români, inclusiv cei din compania de infanterie din rezerva strategică la dispoziţia SACEUR, dislocată în Kosovo la jumătatea lunii octombrie a acestui an.

Ministrul Tîlvăr a apreciat rezultatele excelente raportate de echipele de comandă ale structurilor care desfăşoară misiuni în teatrul de operaţii Kosovo, dar şi aprecierile transmise de oficiali NATO cu privire la activitatea militarilor dislocaţi de România în misiuni internaţionale.

”Faceţi o treabă excelentă şi, deşi vi s-a mai spus, vreau să întăresc faptul că România nu are ambasadori mai buni şi mai eficienţi decât dumneavoastră, cei care ne apăraţi interesele de securitate în cele mai complexe teatre de operaţii din lume”, le-a spus Angel Tîlvăr militarilor aflaţi în misiune în Kosovo.

El a arătat că regiunea Balcanilor de Vest rămâne de importanţă strategică pentru România şi că ţara noastră va rămâne angajată în procesul de menţinere a păcii în Kosovo.

”Din anul 2000, când am început executarea misiunilor în Kosovo, ţara noastră este un contributor constant la eforturile de menţinere a păcii în această zonă. Vom rămâne în continuare angajaţi în acest proces, atât timp cât va fi necesar, pentru că volatilitatea stării de securitate din Balcanii de Vest generează preocupări legitime şi pentru consolidarea posturii de securitate naţională”, a declarat Tîlvăr.

De asemenea, el a dat asigurări cu privire la sprijinul echipei de conducere a MApN în asigurarea celor mai bune condiţii pentru executarea misiunilor.

La rândul său, şeful SMAp a afirmat că situaţia din Kosovo impunea întărirea posturii KFOR, apreciind capacitatea de răspuns a subunităţii româneşti dislocată în acest teatru de operaţii, generată de Brigada 2 Vânători de Munte, în termenele prevăzute de ordinul de activare.

”Dumneavoastră contribuiţi la asigurarea unui mediu mai sigur într-o regiune-vector în ecuaţia menţinerii stabilităţii regionale. Pentru ca misiunea să-şi atingă obiectivul, dumneavoastră, atât cei din efectivele constante ale prezenţei româneşti în KFOR, cât şi cei din efectivele de rezervă, cum este compania românească de manevră, trebuie să vă menţineţi capacitatea operaţională şi să vă îndepliniţi misiunile alături de colegii din statele contributoare aliate şi partenere”, a declarat generalul Daniel Petrescu.

La finalul întâlnirilor, în semn de apreciere a modului de îndeplinire a misiunilor încredinţate, ministrul Angel Tîlvăr a oferit embleme şi distincţii militarilor cu rezultate foarte bune.

Potrivit MApN, NATO desfăşoară operaţia multinaţională de menţinere a păcii KFOR (Kosovo Force) din anul 1999, ca urmare a intervenţiei aliate prin care s-a pus capăt violenţei în Kosovo. La început, structura de forţe a KFOR era constituită din 50.000 de militari. Operaţia se desfăşoară sub mandatul Consiliului de Securitate al ONU (Rezoluţia nr. 1244/1999) şi garantează siguranţa şi libertatea de mişcare pentru toţi locuitorii din Kosovo. În prezent, KFOR este constituită din aprox. 4.300 de militari din 27 de ţări aliate şi partenere, acţiunile de consolidare a păcii multietnice fiind în deplină coordonare cu cele ale ONU şi UE (European Union Rule of Law Mission in Kosovo - EULEX), precum şi cu ale altor organizaţii internaţionale. Comanda KFOR este asigurată prin rotaţie de către statele aliate participante la operaţie.

În prezent, la KFOR participă peste 200 de militari români, dintre care circa 130 au început misiunea în luna octombrie a acestui an. Decizia de suplimentare a efectivelor româneşti a fost luată ca urmare a autorizării de către Consiliul Nord-Atlantic a suplimentării forţelor pentru gestionarea situaţiei curente din Balcanii de Vest.