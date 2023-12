Tolontan, primele explicații după ce a fost dat afară de la Libertatea: 'Nu avem un plan B, o agendă ascunsă. Nu am avut de ales' (VIDEO)

Jurnalistul Cătălin Tolontan prezintă, într-o intervenția telefonică la Rock FM, propria variantă referitoare la scandalul din redacția Libertatea-GSP, după ce a fost dat afară de patronatul Ringier. Potrivit jurnalistului, totul a început după o scrisoare adresată patronatului de 25 de jurnalisti, în care se solicita stoparea unor practici incompatibile cu jurnalismul liber.

„Cătălin Tolontan este realmente foarte puțin important în această chestiune. Nu cum salvă jurnaliștii e întrebarea, ci cum avem jurnalism. Pe 28 august anul acesta, un număr de 25 de jurnaliști de la redacțiile Gazeta Sporturilor și Libertatea au semnat și au dus la Zurich un apel - intern la vremea respectivă, pentru că am urmat treptele legale și organizatorice ale trustului la care lucram - și am spus că vrem să înceteze presiunile împotriva independenței presei. Două exemple doar: Cătălin Țepelin, redactorul-șef al GSP, a explicat cum i-au fost cerute înainte de publicare articole pentru că ele se refereau la firmele de pariuri care făceau publicitate în ziar. A da cuiva un articol înainte la citit deschide calea oricărui abuz. Al doilea exemplu a fost faptul că există trustul Ringier care are în Bulgaria o publicația este membră a unei organizații de lobby pentru industria pariurilor. Imaginați-vă cum ar fi ca Libertatea să fie membră a unei organizații de lobby pentru sprijinul Guvernului României. Eu sper să nici nu ajungă vreodată, că nu e treaba presei să facă lobby pentru orice fel de industrie. După episodul acesta, liderii editoriali ai redacției au fost îndepărțati unul câte unul. În fiecare lună au fost 2, 3, 5, 8. 9 demiteri. Ceea ce s-a anunțat ieri a fost că. împreună cu Iulia Roșu, Camelia Stan și cu mine, vor pleca 20% din oamenii de la Libertatea, după ce trustul va face evaluările respective. La noi nu a mai fost nicio evaluare. Toți cei care eram coordonatori am fost tăiați din prima. Asta este bolboroseala corporatistă. Ringier a negat faptul că există vreo presiune la adresa reacției, dar a dat afară toți liderii reacției”, a afirmat Tolontan la emisiunea „Morning Glory cu Răzvan Exarhu”.

„Nu avem nicio variantă”

Tolontan neagă că ar avea pregătită vreo altă variantă pentru continuarea activității jurnalistice și susține că întregul scandal de la Libertatea are la bază un principiu.

„Noi nu spunem că dacă ni s-a întâmplat nouă ceva nu mai există jurnalist. Sigur că jurnalismul are o șansă, e nevoie de puțină încredere din partea publicului. Multă lume ne-a întrebat: 'Bine, și ce variantă aveți? Voi ați intrat într-un conflict cu proprii acționari?' Da, pentru că ei înșiși nu se supuneau regulilor pe care le impuneau propriilor angajați. Nu avem nicio variantă. 'Păi sunteți nebuni? De ce v-ați băgat în lucrul ăsta?' Pentru că nu am avut de ales. Frizerul nu are de ales între a-l tunde pe om și a-i tăia urechea. Omul care lucrează la compania de apă nu are de ales între a pune otravă la chiuvetă sau a pune apă. El trebuie să pună apă. Așa e și cu jurnalismul. Dacă știrile tale sunt trecute prin filtrul patronatului, alea nu mai sunt știri, alea sunt otravă pentru societate. N-am avut de ales, știam că vom pierde. Dar până la urmă nu te bagi în luptele pe care știi că le vei câștiga, te bagi în luptele care merită să fie câștigate la un moment dat de către cineva, chiar dacă nu de către tine. Noi nu am început lupta asta având un plan B, o agendă ascunsă. Am început-o pentru că suntem cu fața la public. Jurnalismul se face respectând publicul. Da, greșim în fiecare zi, eu însumi am un milion de defecte, dar nu am trădat publicul. Nu știm ce se va întâmpla în continuare”, a mai explicat jurnalistul.