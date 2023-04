TotalEnergies și Adani sunt pregătite să pornească un terminal de import GNL în valoare de 730 milioane de dolari în India

O societate mixtă între TotalEnergies și grupul indian Adani a dezvoltat o instalație de 5 milioane de tone pe an. O instalație de import de gaz natural lichefiat recent construită în portul Dhamra, în apropiere de coasta de est a Indiei, a primit prima încărcătură, iar partenerii din cadrul asocierii în participațiune, grupul Adani și gigantul francez TotalEnergies, sunt așteptați să pună în funcțiune instalația în câteva săptămâni, scrie upstreamonline.com.

Dhamra este prima instalație de acest tip din estul Indiei, iar partenerii au cheltuit până la 60 000 de milioane de rupii indiene (730 de milioane de dolari) pentru a-i pune bazele și a o construi. Nava de transport GNL din Qatar Milaha Ras Laffan a acostat în portul Dhamra la 1 aprilie, aducând 2,6 trilioane de unități termice britanice de gaz supraîncălzit, care vor fi folosite pentru punerea în funcțiune a terminalului, a relatat Press Trust of India.

Societatea mixtă - denumită Adani Total Private Limited - are ca acționari principali TotalEnergies și grupul indian Adani, fiecare deținând o participație de 50%. Lucrările de punere în funcțiune a terminalului de GNL au început deja și se așteaptă să fie finalizate în 45 de zile, a precizat Upstream.

Se preconizează că instalația de regazeificare va importa inițial peste 2 milioane de tone de GNL în primul an de funcționare, dar va crește importul până la o capacitate maximă de 5 milioane de tone pe an. Karan Adani, directorul executiv al Adani Ports and Special Economic Zones, a declarat că societatea a fost "privilegiată să primească în portul Dhamra prima încărcătură de GNL la bordul navei Milaha Ras Laffan". "Acesta este un salt uriaș înainte nu numai în ceea ce privește accesul la energie curată și la prețuri accesibile, ci și în decarbonizarea sectorului energetic din India", a scris Adani.

Ar fi al doilea terminal de GNL operațional în apropierea coastei de est a Indiei, în urma procesului de punere în funcțiune, în timp ce alte cinci instalații de import sunt situate în apropierea coastei de vest a Indiei. Se așteaptă ca acesta să fie principalul punct de aprovizionare pe conducta Urja Ganga, recent finalizată, dezvoltată de Gail India, care oferă acces la gaz pentru peste 35% din populația Indiei, acoperind aproximativ 20% din suprafața țării, susține presa locală.

Consumul de gaze al Indiei ar trebui să crească cu până la 500% în următorii ani

Această creștere vine împreună cu o creștere considerabilă a infrastructurii de gaze și a capacității de import de GNL, potrivit premierului Narendra Modi. Modi a declarat recent că în țara sa se lucrează pentru a mări consumul de gaze naturale, crescând ponderea acestuia în mixul energetic al țării până la 15% până în 2030, față de 6% în prezent.

Modi a declarat că capacitatea de regazeificare a Indiei, care era de 21 de milioane de tone pe an în 2014, s-a dublat până în 2022 și se așteaptă acum să crească semnificativ în anii următori. India este deja al patrulea cel mai mare importator de GNL din lume și are șase terminale de regazeificare și o capacitate nominală combinată de până la 42,5 milioane de tone pe an. Se preconizează că această capacitate va crește până la 70 de milioane de tpa până în 2030.

De asemenea, se preconizează că ponderea GNL în consumul de gaze al Indiei va crește la 70%, de la 50% în prezent, într-o perioadă de 10 ani, au declarat surse guvernamentale pentru Upstream.