Tribunalul Bucureşti a suspendat PUZ-urile Sectoarelor 2, 4 şi 5 - Dezvoltarea urbană a Bucureştiului a fost victima unor dezvoltări speculative, spune primarul

Primarul municipiului Bucureşti, Nicuşor Dan, a anunţat că Tribunalul Bucureşti a suspendat PUZ-urile Sectoarelor 2, 4 şi 5, precizând că de ani de zile dezvoltarea urbană a Capitalei a fost victima unor dezvoltări speculative, menţionând că au fost puţini investitori din cauza instabilităţii juridice privind urbanismul, potrivit news.ro.

“O să vorbim azi de urbanism şi ştirea pe care v-o dau este că Tribunalul Bucureşti a suspendat ieri PUZ-urile Sectoarelor 2, 4 şi 5. Sunt PUZ-urile de sector care nu au fost anulate definitiv de instanţă, reamintesc Curtea de Apel a anulat definitiv PUZ Sector 3 şi PUZ Sector 6”, a declarat, vineri, Nicuşor Dan.

El a precizat că în urma acestor dezvoltări speculative au fost pierdute sute de hectare de spaţii verzi şi au fost construite blocuri între case.

“De ani de zile dezvoltarea urbană a Bucureştiului a fost victima unor dezvoltări speculative, am pierdut sute de hectare de spaţii verzi, am avut sute de exemple de blocuri între case din cauza asta am avut o densificare exagerată în Bucureşti şi o scădere a calităţii de locuire. Din cauza asta nu am avut sau am avut puţini investitori serioşi la Bucureşti tocmai din cauza instabilităţii juridice în ceea ce priveşte urbanismul din Bucureşti pentru că nu este admisibil ca tu să reglementezi urbanistic practic tot Bucureştiul cu acte care să se dovedesc a fi nelegale şi atunci cine este investitorul care vine să facă o afacere pe termen lung în Bucureşti în condiţiile acestei instabilităţii juridice”, a explicat primarul Capitalei.