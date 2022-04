Trupele rusești au bombardat centrul Olimpic al Ucrainei: cel puțin doi oameni au murit

Guvernatorul regiunii Lugansk, Serhiy Haidai, susține că trupele rusești au bombardat centrul olimpic al Ucranei ”Olympus”, un centru renovat recent.

În urma atacului, cel puțin 2 persoane au murit și patru au fost grav rănite.

În total, cel puțin 15 clădiri rezidențiale au luat foc în regiune după bombardamentele rusești, a spus Haidai.

⚡️Luhansk Oblast Governor: Two people die due to Russian shelling, Olymp sports complex burns down.



According to Luhansk Oblast Governor Serhiy Haidai, Russian forces fired on Zolote, killing at least two people and injuring four.