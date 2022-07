Trupele rusești au tras cu o rachetă dintre într-o școală din regiunea Harkov

O școală din nord-estul Ucrainei a fost distrusă în urma unui atac cu rachete al armatei din Rusia, anunță un oficial ucrainean, potrivit Sky News.

O școală secundară din regiunea nord-estică Harkov a fost lovită de o rachetă, a anunțat luni guvernatorul regiunii, Oleh Synyehubov, informează Mediafax.

Racheta a lovit clădirea din districtul Shevchenkiv la ora 4, iar salvatorii caută acum în resturile imobilului, a scris Synyehubov pe Telegram.

Guvernatorul a mai spus că rușii „au atacat orașele și satele din Harkov, Izyum și Bogodukhiv" și că mai multe clădiri rezidențiale, clădiri agricole, garaje și alte structuri din regiune au fost distruse în urma bombardamentelor.

Duminică, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a lovit „brutal" Harkov, Kramatorsk și Sloviansk cu atacuri cu rachete, soldate cu cel puțin șase morți și 20 de răniți.

A school was bombed in the Shevchenkiv district of Kharkiv today. pic.twitter.com/VWrNkC6nWR#UkraineRussiaWar #Ukrainian