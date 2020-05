Tudor Chirilă decriptează mesajul transmis de Orban: Dă-le mă-n p..a mea de reguli și de legi că nu ne vede nimeni

Artistul Tudor Chirilă, recunoscut pentru acțiunile sale civice și participarea la proteste, susține că fotografia în care Ludovic Orban și miniștrii apar fără măști, consumând alcool și fumând în clădirea Guvernului este una care exprimă mesajul: ”Dă-le mă-n p..a mea de reguli și de legi că nu ne vede nimeni.”.

”O fotografie cu Ludovic Orban - Liderul Dreptei Românești, Raluca Turcan și alți băieți la o masă cu alcool, fără măști, cu Orban fumând și nerespectând distanțarea socială într-o încăpere din interiorul Guvernului României. Cum s-ar putea traduce poza asta? Dă-le mă-n p..a mea de reguli și de legi că nu ne vede nimeni. Cam asta e esența. Cam ce așteptări ar trebui să avem de la un popor care de treizeci de ani are asemenea "lideri politici"? De ce ar trebui să nu încerce să fenteze legile un popor cu asemenea modele? Acuma, pe bune, dacă prim ministrul României micționează relaxat pe reguli în timp ce invită zilnic populația să le respecte, cum ar trebui să privească cetățenii chestia asta? Răspunsul lui Orban e bestial și are și ceva emfază cocoșească în el: "Asta e, dacă e o poză e o poză". Sala noastră de repetiție se află la etajul doi într-o clădire cu mai multe spații și colegii mei coboară ordonat să fumeze în pauze afară. Indiferent de vreme. Unii fumează ca șerpii și știu că nu le e ușor. Tot în clădire administratorul (o femeie) fumează la ea în birou că deh, e mai "smecher". Am atras atenția și unora de la parter care nu ieșeau că "le era frig". Dacă suni la poliție să vină să le dea amendă ești "turnător". Acuma o să fie mult mai simplu: lasă-ne băi nene în pace că și Orban fumează și bea la Guvern, ce vrei? Exact. Ce să mai spui? Orice prim ministru afară, mai ales în contextul ăsta, ar demisiona. Orban n-o s-o facă că el are o misiune mai mare, să salveze țara cu țigara-n gură. Ăștia sunt, fie că e Dragnea, fie că e Orban. Suntem șmecheri, țara suntem noi, o variantă "bagabonțesc" preluată de la Ludovic XIV (măcar ăla nu guverna într-o democrație). De la ăștia așteptăm noi reforma educației, depolitizarea aparatului administrativ, eficientizarea relației dintre instituțiile statului și cetățean, eliminarea mafiei din sănătate și reforma sistemului, autostrăzi, absorbție de fonduri europene, stoparea defrișărilor, etc. De la ăștia. Poza asta vorbește despre o lipsă crasă de demnitate în raport cu sine. Respecți regulile alea pentru că se presupune că ești un model chiar pentru ăia cu care stai la masă și care dacă ieși la fumat și porți mască chiar când nu te vede nimeni s-ar putea să iasă de acolo mai respectuoși față de tine și mai motivați față de ei înșiși. Multă lume o să zică, hai mă, ce nu știai? Și dacă știam n-am voie să mă indignez? Alții o să-i dea ce bun era PSD-ul, le răspund scurt: aceeași mizerie, aceleași personaje. Alții o să zică că fac prea mult caz: o să le zic simplu că fotografia asta pur și simplu nu trebuia să existe. Rămâne un gust amar, amar rău de tot și încă o lovitură dată oricărei speranțe către normalitate.”, scrie Tudor Chirilă.