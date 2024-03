Ucraina susține că a distrus două nave rusești - FOTO

Ucraina susţine că a lovit două nave de debarcare, un centru de comunicaţii şi alte infrastructuri folosite de flota rusă din Marea Neagră în largul Crimeei, relatează BBC.

Un anunţ al Statului Major ucrainean pe Telegram precizează că navele Iamal şi Azov au fost distruse. Atacul a avut loc sâmbătă seara târziu.

Guvernatorul instalat de Rusia în portul Sevastopol a declarat că 10 rachete ucrainene au fost doborâte.

Nava Iamal a fost proiectată în Polonia în 1987. Are un echipaj de 87 de persoane şi o lungime de 112,5 metri.

Azov a fost proiectată în 1972. Echipajul este de aproximativ 380-425 de persoane (inclusiv 47 de ofiţeri). Lungimea sa este de peste 173 de metri. Marea navă antisubmarin Azov a fost prima şi singura navă care a fost modernizată pentru a include sistemul experimental de apărare antiaeriană universală multicanal Fort, precizează Ukrainskaia Pravda. Conform proiectului iniţial, trebuia să găzduiască zece lansatoare ale noului sistem SAM (80 de rachete).

În acelaşi timp, Rusia a lansat duminică dimineaţa devreme un atac cu rachete şi drone asupra capitalei Kiev şi a regiunii Liov. Locuitorii din acest oraş vestic, din apropierea graniţei cu Polonia, s-au adăpostit în staţiile de metrou în momentul în care a început atacul, la ora locală 05:00. Una dintre rachetele de croazieră a intrat pentru scurt timp în spaţiul aerian al Poloniei vecine, membră a NATO, au anunţat forţele armate.

