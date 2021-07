UEFA a anunţat echipa Euro-2020: Cinci italieni incluşi

Cinci jucători ai Italiei, campioană europeană, fac parte din echipa ideală a Euro-2020, anunţată de UEFA, potrivit news.ro.

Portar: Gianluigi Donnarumma (Italia)

Fundaşi: Kyle Walker (Anglia), Leonardo Bonucci (Italia), Harry Maguire (Anglia), Leonardo Spinazzola (Italia)

Mijlocaşi: Pierre-Emile Højbjerg (Danemarca), Jorginho (Italia), Pedri (Spania)

Atacanţi: Federico Chiesa (Italia), Romelu Lukaku (Belgia), Raheem Sterling (Anglia)

Citește și: Stârnit de JUDECĂTORII ICCJ, fostul ministru Berceanu a dat `BOMBA`:`Bechtel...

Echipa Euro-2020 a fost desemnată de un grup de observatori tehnici, din care face parte şi Cosmin Contra, alături de Packie Bonner, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Corinne Diacre, Jean-François Domergue, Dušan Fitzel, Steffen Freund, Frans Hoek, Aitor Karanka, Robbie Keane, Ginés Meléndez, David Moyes, Mixu Paatelainen, Peter Rudbæk, Willi Ruttensteiner.

Introducing the official Team of the Tournament for #EURO2020



Who would be your captain?pic.twitter.com/goGLi6qQzj