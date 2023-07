Ultima dorință a Ronei Hartner după ce a fost diagnosticată cu cancer pulmonar cu metastaze la creier: Nu plec de aici până nu-mi îndeplinesc dorința / Video

Ultima dorință a Ronei Hartner după ce a fost diagnosticată cu cancer pulmonar cu metastaze la creier: Nu plec de aici până nu-mi îndeplinesc dorința

După ce, în 2019, Rona Hartner a câștigat lupta cu cancerul de colon, acum boala a pătruns din nou în organismul actriței. De data aceasta, protagonista filmului "Gadjo Dilo" a aflat că are cancer pulmonar cu metsataze în creier. Rona nu disperă, însă, și nu se dă bătută. Mai are multe de făcut și e mai hotărâtă ca niciodată să nu lase lucrurile neterminate. În plus, are credință și este convinsă că așa cum Dumnezeu a salvat-o prima dată, o va face și acum.

Ultima dorință a Ronei Hartner este una care ține de cariera ei. Într-o postare pe Facebook, Rona a dezvăluit că una dintre marile ei dorințe este să poată finaliza un album la care lucrează de mai multă vreme. Totodată, artista a mărturisit că speră a fiica ei de doar 14 ani să depășească ușor momentul dispariției ei, dacă va fi cazul. Totuși, Rona crede cu tărie că miracolele există.

„Vreau să nu plec de aici până nu termin discul meu Eternity. Chiar vreau să fac acel album, nu vorbesc habotnic, pentru că am văzut că sunt oameni care sunt vindecați prin piesele acelea. Știu că am primit în rugăciuni muzica și textul și vreau să-l fac. Am să-l fac, chiar dacă nu știu dacă mă mai țin pe picioare, dar am să-l fac. E singurul lucru pe car mă ambiționez să-l mai fac. Și, pe urmă, am să mă rog la Dumnezeu să fie bine pentru fata mea, să găsim soluții și aștept un miracol”, a spus Rona Hartner într-un live pe Facebook.

Boala Ronei a debutat cu o tuse puternică de care nu reușea să scape și care a făcut-o să meargă la medic. După mai multe controale în Franța, fără rezultate satisfăcătoare, artista a ajuns în cele din urmă la un medic din România despre care a avut referințe bune. Așa a aflat că nu este vorba despre o pneumonie, ci despre cancer pulmonar, care deja metastazase.