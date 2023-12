Ultima oră! Alerte cu bombă la aeroportul din Praga, după atacul sângeros al studentului / Video

După atacul sângeros al studentului și alte incidente ulterioare ce au survenit, o altă situație de urgență a intervenit, sâmbătă după-amiază, la Praga.

Conform primelor informații este vorba despre alerte cu bombă la aeroportul din Praga.

Potrivit Antena 3, un bărbat ar fi sunat la numărul de urgenţă şi, în limba engleză, ar fi spus că a amplasat cinci dispozitive explozive pe aeroportul din Praga. Pasagerii au fost deja evacuaţi, iar avioanele sunt consemnate la sol, transmite sursa citată.

Nivelul de alertă din Cehia este unul extrem de ridicat, mai ales după atacul armat de la Universitatea Carolină.

Pirotehniştii verifică acum aeroportul Vaclav Havel în căutarea unor dispozitive periculoase, în timp ce poliţiştii încearcă să îl identifice pe cel care a apelat numărul de urgenţă.

???? NOW: Prague Airport is being evacuated. I spoke with two security officers, and both of them confirmed there was a bomb threat. This is two days after a shooter killed multiple people, including himself, in the city. pic.twitter.com/7J4m5InCt5