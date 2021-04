Un deputat PNL îl desfiinţează pe Vlad Voiculescu: 'Ministerul Sănătății nu poate fi agenție de marketing online'

Prestaţia ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, stârneşte mari nemulţumiri în PNL. Deputatul liberal Daniel Gheorghe afirmă că Ministerul Sănătăţii este condus fără respect pentru demnitatea fiinţei umane şi fără profesionalism.

"Îndată după Anul Nou am fost primul demnitar PNL care a avertizat public despre riscurile majore pe care le va implica un mandat la Ministerul Sănătății, pe vârf de criză sanitară, sub tutela lui Vlad Voiculescu de la USR-PLUS. După ceea ce am văzut în ultima perioadă am impresia că la momentul respectiv am fost de-a dreptul optimist. Nu îmi pot închipui cum poate fi condus cel mai important minister al României pe timp de pandemie într-o manieră care nu are nimic de-a face cu respectul pentru demnitatea ființei umane, compasiunea și profesionalismul! Ministerul Sănătății nu poate fi nici agenție de marketing online și nici nu poate deveni, în astfel de timpuri crunte pentru omenire, un fel de centru de calificare la locul de muncă pe postul de de ministru și pe cele de secretari de stat!", scrie Daniel Gheorghe pe Facebook.

Intervenţia deputatului vine după ce vicepreşedintele PNL Ben Oni Ardelean a declarat sâmbătă că va solicita premierului Florin Cîţu, în cadrul Biroului Politic Naţional al partidului, demiterea de urgenţă a ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu.