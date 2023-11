Un fotojurnalist şi-a pierdut copiii, patru fraţi şi nepoţii în urma unui atac israelian asupra unei tabere de refugiaţi din Gaza / Video

Reuters a publicat, duminică, o înregistrare video cu fotojurnalistul agenţiei Anadolu, Mohlianaammad Al-Aloul, care şi-a pierdut copiii, patru dintre fraţii săi şi pe copiii acestora într-un atac israelian asupra taberei de refugiaţi Maghazi din Gaza, relatează The Guardian.

"Am aflat că toţi cei patru copii ai mei au fost martirizaţi. Singura mea fiică a fost martirizată. Fiul meu Ahmed, cel bun, Dumnezeu să aibă milă de el. Kenan, fie ca Dumnezeu să aibă milă de el. Qais, fie ca Dumnezeu să aibă milă de el. Ce pot să vă spun?

Nepoţii mei au fost martirizaţi, fie ca Dumnezeu să aibă milă de ei. Fratele meu a fost martirizat împreună cu copiii săi Aboud, Abdelrahim şi Layan. Toţi fraţii mei au fost martirizaţi, cu excepţia unuia, Mahmoud, care a fost rănit când zidurile au căzut pe spatele lui. Soţia mea este în stare critică", a declarat Al-Aloul în lacrimi.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Anadolu photojournalist Mohammad Al-Aloul lost his children, four of his brothers and their children in an Israeli strike on the Maghazi refugee camp in Gaza https://t.co/MKRDTITXji pic.twitter.com/uBaGXFL8xB