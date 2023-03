Un mall şi o zonă rezidenţială se vor construi pe locul fostei fabrici Armătura Zalău

Un complex comercial şi o zonă cu clădiri de locuinţe se vor construi, la Zalău, pe o suprafaţă de 12 hectare pe care, în perioada comunistă, funcţiona Întreprinderea de Armături Industriale din Fontă şi Oţel (IAIFO), cunoscută ca Armătura Zalău, cumpărată ulterior de compania Rominserv.

"În imediata vecinătate a mall-ului Zalău Value Center va începe curând construirea noului ansamblu propus de dezvoltator împreună cu investitorii - ansamblu compus din complex comercial şi pentru servicii, practic încă un mall, o zonă rezidenţială şi zonă cu servicii de agrement. Este terenul de pe bulevardul Mihai Viteazul cuprins între pensiunea Ramona şi mall-ul Zalău Value Center, care merge în profunzime cât să acopere peste 12 hectare, în locul fostei întreprinderi Rominserv, pe care proprietarul a decis să o demoleze în favoarea noului proiect", a precizat viceprimarul Zalăului, Teodor Bălăjel, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, administraţia locală a discutat cu proprietarul şi investitorii mai multe variante propuse şi pentru a găsi soluţiile corecte pentru oraş, din punct de vedere urbanistic.

"Săptămâna trecută am avut din nou tratative cu reprezentanţii dezvoltatorilor implicaţi, pentru că Primăria Zalău trebuie să se asigure că ceea ce se construieşte respectă norme importante atât pentru estetica oraşului, cât şi pentru funcţionalitate. Şi am şi convenit asupra unui protocol cu aceştia. Termenii colaborării cu municipalitatea să fie clari, să fim siguri că aprobăm un plan urbanistic care să fie cu adevărat util cetăţenilor, având în vedere că este vorba de o zonă centrală aflată în maximă dezvoltare. Totodată, pe termen foarte scurt, am cerut şi degajarea rapidă de molozul rezultat din demolări şi pregătirea terenului pentru construire, având în vedere că este o zonă cu mare vizibilitate şi, chiar şi până se va construi, locul trebuie să arate bine. (...) Am cerut, după reguli fireşti în urbanism, ca regimul de înălţime al clădirilor să fie în creştere începând de la bulevard. Având în vedere că planul include un complex comercial, clădiri de servici, spaţii de agrement şi clădiri de locuinţe, am cerut ca accesul să fie asigurat separat pentru maşinile care transportă mărfuri şi pentru maşinile particulare. Intrările şi ieşirile trebuie să fie generoase. Şi separate", a mai menţionat viceprimarul Teodor Bălăjel.

IAIFO Zalău a fost înfiinţată în anul 1969, fiind specializată în proiectarea, fabricarea şi comercializarea unei game largi de armături industriale din fontă şi oţel, precum şi de supape de siguranţă cu arc, potrivit Agerpres.

Rominserv, parte a grupului Rompetrol, a achiziţionat, în 2004, partea de producţie a întreprinderii, cu 4,2 milioane de euro, după ce mai întâi s-a reuşit vânzarea unor active din afara fluxului de producţie (cantina, casa de oaspeţi, bază sportivă).

Rominserv Valves IAIFO din Zalău a fost vândută integral, în 2021, către o companie privată, care decis demolarea halelor de producţie şi realizarea unui ansamblu rezidenţial şi a unui complex comercial.