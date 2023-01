"Ceea ce a decis soarta meciului, au fost greşelile pe care le-am comis. Şi au fost greşeli care puteau fi evitate cu uşurinţă. Nu am jucat la suficientă intensitate, am ratat, nu am fost tranşanţi la duelurile unu la unu, am pierdut multe dueluri. A fost un meci incomplet la multe faze. Şi, în plus, în faţa unei astfel de echipe, atunci când preia avantajul, este dificil să revii", a spus Ancelotti."A fost un meci slab, un meci prost din toate punctele de vedere. Dar să se vorbească de umilinţă, este o lipsă de respect. Este doar un meci pierdut contra lui FC Barcelona. În sport, uneori câştigi, alteori pierzi. Nu este o înfrângere critică, este o pasă mai complicată, dar vom aranja lucrurile. Nu am nicio îndoială că Real Madrid va reveni", a spus tehnicianul italian.FC Barcelona a cucerit Supercupa Spaniei la fotbal, competiţie în finala căreia a învins-o cu scorul de 3-1 pe marea sa rivală Real Madrid, duminică, pe King Fahd International Stadium din Riad (Arabia Saudită), în faţa a 57.340 de spectatori.Catalanii s-au impus prin golurile lui Gavi (34), Robert Lewandowski (45) şi Pedri (69), în timp ce pentru madrileni a punctat Karim Benzema, în prelungirile reprizei secunde (90+3).FC Barcelona a cucerit cu această ocazie primul său trofeu din epoca "post-Messi" şi, totodată, primul cu antrenorul Xavi Hernandez la cârmă.