Un model nud depune plângere împotriva unui muzeu din SUA din cauza atingerilor neautorizate ale vizitatorilor

Un artist care a fost folosit drept model nud în timpul unei expoziții a decis să dea în judecată un muzeu din SUA. El spune că a fost pipăit de vizitatori și că reprezentanții muzeului nu au luat măsuri, conform mediafax.

John Bonafede a participat în 2010 la o expoziție numită The Artist is Present. El a acuzat Muzeul de Artă Modernă din New York (MoMA) că nu a prevenit agresiunile sexuale împotriva lui. Bonafede a mai spus că agresiunile din partea vizitatorilor i-au creat mari probleme emoționale, potrivit Sky News.

În documentul care a fost înaintat instanței, bărbatul susține că muzeul „avea cunoștințe reale despre atacurile sexuale în desfășurare împotriva multora dintre lucrătorii săi-interpreți din expoziție”, dar „intenționat și neglijent, nu a luat măsuri corective pentru a preveni repetarea atacurilor”.

Bonafede, un artist profesionist, a lucrat și a cântat live în timpul expoziției. Într-unul dintre momentele expoziției, el a stat complet nud și nemișcat, față în față cu alt model, în dreptul unei uși pe lângă care treceau vizitatorii.