Un nou club de lux in Mamaia Nord

Grupul Nuba, care opereaza restaurantele Nuba, NubaSummerVibes si braseria NubaCafe, deschide o noua locatie estivala, Nuba Beach Club, in nordul statiunii Mamaia de pe litoralul Marii Negre.

Clubul este o investitie de 2 milioane de euro, cea mai mare de pana acum a grupului, care anul trecut a mai investit 300.000 de euro in zona Dorobanti in dezvoltarea NubaCafe. Beach Club-ul este dotat cu piscina, restaurant si club, respectand conceptul celorlalte unitati de sub brandul Nuba, adicabucatarieasianfusion cu influente peruane si club cu accent pe evenimente si invitati speciali din randulartistilorinternationali si locali. In plus, Nuba Beach Club este dotat cu un heliport, primul din statiune, pentru a facilita accesul clientilorpotenti financiar. „Am hotarat sa construim un heliport pentru ca ne-au cerut-o clientii. In ciuda aparentei scaderi a apetitului clientilor pentru serviciile de lux, consumul acestora a ramas relativ stabil in ultimii ani. Iar Mamaia Nord este de multi ani epicentrul cluburilor de lux romanesti in perioada estivala”, declara Mihai Scarlat, directorul de comunicare al clubului.

Deschiderea clubului va avea loc in weekend-ul 28-30 aprilie 2018, marcand astfel deschiderea sezonului estival pe litoral, la evenimentul fiind gazduit de catevacelebritatiinternationale. Astfel, amfitrioni vor fi GianlucaVacchi, extravagantul milionar italian ce se afla pentru a doua oara in Romania, AntonisRemos, celebrul cantaret grec foarte popular in cluburile din Mykonos si de Jean Roch, proprietarul lantului de cluburi international, VIP Room.

Nuba Beach Club se alatura altor cunoscute cluburi bucurestene care au locatii pe litoral precum Loft, Le Gaga sau Fratelli.