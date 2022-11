Un SUV negru a făcut prăpăd: a intrat în plin într-un grup de 25 de polițiști/ Video

O maşină a intrat într-un grup de poliţişti aflaţi în formaţie, în timpul unei sesiuni de jogging, la Los Angele, şi a rănit 25 de persoane, dintre care cinci grav, potrivit autorităţilor, relatează AFP.

Acest grup de recruţi făcea jogging miercuri dimineaţa (ora locală), atunci când un vehicul, care circula în direcţia greşită, i-a lovit, fără să încetinească viteza, informează News.ro.

”Ai fi zis că e un accident de avion”, a comentat într-o conferinţă de presă şeriful comitatului Los Angeles, Alex Villanueva.

”Erau atât de multe corpuri răspândite peste tot, cu diverse răni, încât a fost traumatizant pentru toate persoanele implicate”, a adăugat el.

Şeriful a precizat că ”au fost secţionate membre” ale unora dintre cei 25 de răniţi, iar unul era asistat respiratoriu.

O înregistrare video surprinde un vehicul negru de tip SUV pe un trotuar, cu partea din faţă avariată.

SUV-ul merge pe contrasens la momentul incidentului, potrivit pompierilor, citaţi de Los Angeles Times.

”Unii dintre poliţiştii din formaţie au auzit maşina accelerând”, a declarat şeriful.

Şoferul, arestat pe loc, nu era în stare de ebrietate, a precizat Alex Villanueva, însă, potrivit unor surse din cadrul poliţiei, citate de LA Times, şoferul le-a declarat ofiţerilor că a ”adormit”.

Teste erau în curs pentru a stabili dacă tânărul în vârstă de 22 de ani era sub influenţa vreunui drog.

Din grupul de jogging făceau parte în principal poliţişti aflaţi în formare pentru biroul şerifului din Los Angeles, dar şi stagiari şi alţi membri ai forţelor de poliţie vecine.

????#BREAKING: Car rams into sherif recruits out for morning run in Whittier, #California; mass casualty incident declared pic.twitter.com/m5oVcWfFCH