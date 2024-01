Un tânăr beat, drogat și fără permis s-a înfipt cu mașina într-un tramvai. Momentul impactului, surprins video / VIDEO

Un tânăr de 18 ani a creat haos pe o șosea din Timișoara, după ce s-a urcat beat la volan. Băiatul nu s-a asigurat în intersecție și s-a izbit violent de un tramvai care circula în acel moment. Testat cu etilotestul, a rezultat o alcoolemie de 1,39 mg/l în aerul expirat.

Băiatul de 18 ani conducea pe Bulevardul Iuliu Maniu dinspre Bulevardul 16 Decembrie 1989 spre strada Gheorghe Pop de Băsești, iar la intersecția cu Bulevardul Regele Carol I, a intrat în coliziune cu un tramvai, condus de un bărbat în vârstă de 54 de ani.

În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv conducătorul autoturismului, tânărul fiind transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

În urma verificărilor efectuate de către polițiști, a rezultat faptul că tânărul nu are permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Totodată, în urma testării cu aparatul din dotare, a rezultat o alcoolemie de 1,39 mg/l în aerul expirat.

De asemenea, în urma testării cu aparatul din dotare a tânărului de 18 ani de ani, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive.

Potrivit polițiștilor, în cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără permis de conducere, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, precum și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive.