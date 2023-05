Universitatea Craiova-Farul: Eugen Neagoe descrie drept stupid golul primit de la echipa lui Hagi

Eugen Neagoe, antrenorul echipei Universitatea Craiova, este conştient, după întâlnirea de sâmbătă, cu Farul, că formaţia sa domină şi are ocazii de gol în toate meciurile din ultimele etape, dar nu marchează atât cât ar trebui, scrie news.ro.

„Acel gol stupid, pe care nu pot să îl descriu, a venit pe o greşeală a noastră. În rest, nu am fost în stare să înscriem. Iarăşi portarul echipei adverse a fost cel mai bun jucător al meciului. Am făcut mari portarii adversarelor, am făcut ca portarii echipelor adverse să fie de echipă naţională. Scuffet nu e român, el nu poate, dar Târnovanu, Moldovan şi Aioani pot să ajungă la echipa naţională. I-am făcut mari.

Facem greşeli în continuare. Sunt mulţumit că ne dominăm adversarii, ne creăm foarte multe ocazii de a marcat, dar când pierdem de maniera asta puncte, nu este de ajuns. Trebuie să fim mai concentraţi şi să marcăm goluri. În această seară am fost echipa mai bună şi meritam să câştigăm. Echipa a arătat bine, este în creştere evidentă”, a declarat Eugen Neagoe.