Urna mobilă la prezidențiale a stârnit atenția PSD

PSD se interesează care sunt toate situațiile în care se poate vota cu urna mobilă la alegerile prezidențiale, în condițiile în care la scrutinul din 2014 au fost peste 100.000 de persoane care au votat cu urna mobila, adica aproape 1% din alegatorii din turul II.

Social-democrații au cerut BEC să le indice „clar si fara echivoc” situatiile in care se poate solicita urna mobilă la prezidențiale cand un alegator nu poate sa mearga la sectia de vot „din cauza specificului activitatii pe care o desfasoara”, potrivit legii. BEC nu vrea să facă o interpretare a legii și să enumere toate situatiile posibile pentru că ar putea să omită anumită situații și astfel apare un risc să se răstrângă dreptul de vot al unor persoane. Ramane neclara, pentru moment, paleta de situatii in care se poate vota cu urna mobila la prezidentiale.

Ca principiu general, BEC spune ca „aprecierea caracterului obiectiv al situatiei in care se afla astfel de persoane o face exclusiv presedintele biroului electoral al sectiei de votare caruia ii este adresata cererea”, iar „cererea trebuie sa fie insotita de o adeverinta emisa de angajator din care sa rezulte ca, in ziua votarii, alegatorul nu poate parasi locul de munca in intervalul orar 7.00 - 21.00”.

LEGE nr. 370 din 20 septembrie 2004 pentru alegerea Președintelui României

Articolul 45

(1) Pentru alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, din țară, președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, depusă cel mai târziu în preziua votării, însoțită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipă formată din cel puțin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării - ștampilă cu mențiunea "VOTAT", buletine de vot și timbre autocolante necesare pentru a se efectua votarea. În raza unei secții de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secției de votare. Urna specială se poate deplasa numai în raza teritorială arondată la respectiva secție de votare.

(1^1) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător persoanelor care în ziua votării se află în țară și care din cauza specificului activității pe care o desfășoară nu se pot prezenta la secția de votare.

