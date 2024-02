USR: Dominic Fritz a terminat de plătit datoriile lăsate de Nicolae Robu

Primăria Timișoara condusă de Dominic Fritz (USR) a plătit ultima tranșă a datoriei istorice a societății de termoficare COLTERM către furnizorul E.ON, datorie moștenită din perioada fostului primar Nicolae Robu (PNL), conform unui comunicat USR.

Datoriile istorice ale COLTERM se ridicau la peste 72 de milioane de lei și s-au adunat din facturile neplătite de societatea de termoficare încă din 2013. Primăria Timișoara a reușit, în 2021, să obțină eșalonarea acestei datorii și a plătit lunar rate de aproape 3 milioane de lei.

„Cazul este halucinant. În timp ce fosta administrație Robu făcea tot felul de chermeze pe bani publici, a tras țeapă companiei de gaz și n-a plătit facturile. Ani de zile. Nu o factură, două. Nu le-au plătit nici măcar după ce furnizorul de gaz i-a dat în judecată și a câștigat. În 2020, când am preluat mandatul, am negociat cu E.ON și am ajuns la o înțelegere să plătim datoria în rate lunare. În total au fost peste 70 de milioane de lei. Azi, am scăpat de datorie”, a spus primarul USR Dominic Fritz.

Stocuri de cărbune și gaze

O altă premieră înregistrată în mandatul lui Dominic Fritz este asigurarea stocurilor de cărbune și gaze pentru societatea de termoficare. COLTERM a avut în această iarnă stocuri de cărbune de zeci de mii de tone și stocuri suficiente de gaze naturale, asigurând fără probleme căldura și apa caldă pentru timișorenii racordați la sistemul centralizat.

În 2023, Primăria Municipiului Timișoara a acordat subvenții pentru abonații COLTERM în valoare de 150 milioane lei. Tot anul trecut, Primăria a înlocuit 29 de kilometri de rețea secundară și primară și a modernizat 25 de puncte termice din oraș. Se reduc astfel pierderile în rețea, crește viteza de depistare și precizia localizării avariilor, se elimină mai mult de jumătate din avariile înregistrate pe rețelele secundare și se reduc costurile de întreținere și de exploatare a rețelelor.