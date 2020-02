Valer Dorneanu a intervenit, la Antena 3: Mesaj DIRECT pentru Klaus Iohannis

Desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru trebuie să aibă ca scop asigurarea coagulării unei majorități parlamentare în vederea formării unui nou Guvern, arată CCR în comunicatul oficial în care anunță neconstituționalitatea desemnării lui Ludovic Orban în funcția de premier.

Valer Dorneanu a explicat, luni seara, la Antena 3, că CCR nu îi spune lui Klaus Iohannis pe cine să desemneze premier, ci să propună un premier care este în stare să facă o majoritate parlamentară, nu ca să pice la votul de învestitură.

”Sunt mulţumit de remarcile preşedintelui, care a spus că va aştepta motivarea CCR şi apoi va decide. Noi nu am spus că nu putea să îl desemneze pe Ludovic Orban. Noi am spus că președintele propune Parlamentului o persoană capabilă să coaguleze o majoritate parlamentară ca să formeze un guvern. Noi am reproșat că a fost propus un candidat care nu a fost propus pentru a forma un guvern, ci, așa cum declară candidatul, ca să pice, ca să fie respins de Parlament. Nu e posibil să propui pe cineva care acceptă formal, iar când iese de la consultări zice că nu votează guvernul. Tot ce a făcut a arătat că nu vrea să fie învestit.

Nu îi indicăm președintelui pe cine să propună. Noi am spus care este sensul constituțional. Ce face Parlamentul, după decizia noastră, e decizia lui. Propunerea unui premier trebuie să fie sinceră. Eu constat, cu regret, că principiul cooperării loiale între autorități, este des invocat, dar rar respectat. I-am cerut președintelui să desemneze un nou candidat, el trebuie să întrunească toate condițiile din spiritul Constituției: în mod constructiv, în scopul ieșirii din criză, al funcționării statului și guvernului. Principiul funcționării statalității nu prea se respectă, în România.”, a declarat Valer Dorneanu.

