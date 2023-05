Vânătoarea de spioni: SUA vor să 'cumpere' de la aliați prizonieri ruși, pentru a-i da la schimb cu eliberarea unor americani deținuți în Rusia

Administrația Biden caută pe tot globul oferte care ar putea convinge Rusia să elibereze doi americani reținuți pe nedrept, Evan Gershkovich și Paul Whelan, potrivit a trei surse familiarizate cu această chestiune, notează CNN.

În prezent, SUA nu au în custodie niciun spion rus de nivel înalt, spun actuali și foști oficiali americani, ceea ce determină necesitatea de a apela la ajutorul aliaților.

Administrația Biden aruncă o plasă largă, abordând țările aliate care au spioni ruși în custodie pentru a evalua dacă ar fi dispuse să facă un schimb ca parte a unui pachet mai mare de schimb de prizonieri. Dar oficialii americani au făcut, de asemenea, un sondaj printre aliații care nu au ruși în custodie, au declarat oficialii, pentru a afla idei despre ce ar putea atrage Moscova să elibereze prizonierii americani.

Casa Albă analizează, de asemenea, o reducere restrânsă a sancțiunilor, au declarat înalți oficiali ai administrației.

Scopul este de a-i aduce acasă pe Whelan și Gershkovich ca parte a aceleiași înțelegeri, au declarat oficialii americani în privat, doi oficiali americani declarând la CNN că administrația vrea să vadă ce oferte creative ar putea stârni interesul Rusiei.

Informarea oficialilor americani se extinde la unele țări care au arestat recent presupuși spioni ruși, inclusiv Brazilia, Norvegia și Germania, precum și o țară din fostul bloc sovietic, pentru a discuta posibilitatea de a le include în orice potențial schimb de prizonieri. Germania are în custodie un fost colonel al agenției interne de spionaj a Rusiei, Vadim Krasikov, care este considerat de mulți ca fiind în fruntea listei de prizonieri pe care Rusia îi dorește înapoi.

Deși unele dintre aceste eforturi sunt anterioare detenției lui Gershkovici, ele au continuat să se intensifice de când reporterul de la The Wall Street Journal a fost arestat în martie, oficialii Casei Albe fiind implicați direct în această chestiune, au declarat oficialii.

"Eforturile de a lua legătura cu aliații și partenerii au fost intense timp de mai multe luni și s-au intensificat și mai mult odată ce a devenit clar că nu exista nicio modalitate de a o aduce acasă pe Whelan în același timp cu Brittney Griner, având în vedere refuzul Rusiei de a o elibera pe Whelan", a declarat un înalt oficial al administrației. "Această recunoaștere a determinat guvernul american să își dubleze eforturile cu o nouă creativitate pentru a găsi o modalitate de a o aduce și pe Whelan acasă".

Spioni contra „spioni”

În martie, secretarul de stat american Antony Blinken a declarat că SUA a înaintat o "propunere serioasă" pentru a-l recupera pe Whelan, dar că Rusia nu i-a dat curs.

În aprilie anul trecut, administrația Biden a obținut eliberarea americanului Trevor Reed, care era deținut în Rusia din 2019, în schimbul contrabandistului de droguri rus condamnat Konstantin Iaroshenko.

În decembrie, când Rusia a acceptat să o elibereze pe vedeta americană de baschet Griner în schimbul infamului traficant de arme Viktor Bout, a refuzat să îl elibereze pe Whelan, care a fost reținut pe nedrept în Rusia de la arestarea sa din 2018 pentru acuzații de spionaj. Eliberarea lui Bout a fost văzută ca o mișcare majoră pentru SUA, deși nu a fost suficientă pentru a determina eliberarea lui Whelan.

Spre deosebire de Griner și Reed, Rusia îi tratează atât pe Whelan, cât și pe Gershkovich ca spioni. De-a lungul anilor de convorbiri, oficialii ruși au indicat că, în schimbul lui Whelan, se așteaptă la o persoană care are legătură cu aparatul de informații al Rusiei, au declarat actuali și foști oficiali americani. Iar oficialii americani se așteaptă ca Rusia să facă probabil cereri similare pentru Gershkovich.

În timp ce SUA au în custodie mai mulți infractori cibernetici ruși, Rusia nu îi va primi ca parte a unui acord pentru americanii acuzați de spionaj, potrivit unor actuali și foști oficiali americani implicați în propunerile anterioare puse pe masă cu Rusia.

"Rusia nu ar face schimb de infractori cibernetici pentru Reed sau Griner și cu siguranță nu îi va accepta într-un schimb pentru un american care a fost condamnat pentru spionaj sau pentru un american care a fost acuzat de spionaj", a declarat un fost oficial de rang înalt al administrației implicat în schimburi anterioare de prizonieri între Rusia și SUA. "Rusia tratează spionajul ca pe o infracțiune diferită, ca pe ceva mult mai grav decât orice altceva și au spus clar că așteaptă ceva mai semnificativ în schimb."

„Canale speciale”

În timp ce oficialii americani colaborează cu aliații pentru a veni cu potențialele active care pot fi schimbate, o persoană care cunoaște discuțiile a declarat pentru CNN că o listă exhaustivă a celor care pot fi schimbați nu a fost încă finalizată, adăugând că există "o competiție acerbă pentru cine intră în pachet". Sursa a vorbit cu CNN sub rezerva anonimatului, deoarece nu este autorizată să vorbească despre detaliile discuțiilor.

Oficialii ruși au confirmat pentru CNN că "canale speciale" sunt active între SUA și Rusia, dar au refuzat să precizeze pe cine doresc ca parte a unui schimb. Gershkovici și Whelan sunt singurii doi americani care au fost declarați public ca fiind deținuți pe nedrept în Rusia.

Sursa a declarat pentru CNN că Moscova este "cel mai interesat" de extrădarea lui Krasikov, fostul colonel al Serviciului Federal de Securitate rus (FSB) încarcerat în Germania pentru asasinarea într-un parc din Berlin a unui cetățean georgian în 2019.

Nu este clar în ce condiții - dacă există - Germania ar fi de acord să participe la un schimb care să-l implice pe Krasikov în schimbul unor cetățeni americani. Oficialii guvernamentali ruși au cerut ca fostul colonel de la agenția internă de spionaj a țării să fie inclus într-un schimb de prizonieri anul trecut, potrivit CNN. Oficialii americani au făcut solicitări discrete către germani cu privire la faptul că ar putea fi dispuși să îl includă pe Krasikov în schimb, a declarat anul trecut o sursă guvernamentală germană de rang înalt pentru CNN.

Luna trecută, ministrul rus de externe a declarat pentru CNN că există "aproximativ 60" de cetățeni ruși în închisorile americane, "mulți dintre ei răpiți în circumstanțe dubioase", ceea ce indică faptul că Moscova ar putea dori ca unii sau toți aceștia să fie returnați ca parte a oricărui acord.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a refuzat să ofere detalii specifice privind procesul de negociere implicat în asigurarea eliberării lui Gershkovici sau Whelan, declarând pentru CNN: "Ne angajăm în mod regulat cu parteneri din întreaga lume pentru a discuta cazuri de detenție nedreaptă și, în unele cazuri, pentru a solicita asistență în vederea efectuării unei eliberări. Continuăm să lucrăm în mod agresiv - folosind toate mijloacele disponibile - pentru a aduce acasă toți cetățenii americani reținuți pe nedrept sau ținuți ostatici în străinătate. Rusia ar trebui să îi elibereze imediat pe Evan Gershkovich și Paul Whelan."

Spioni ruși aflați în custodie

Pe lângă Krasikov, o serie de alți presupuși spioni ruși au fost arestați recent de țările aliate ale SUA.

La sfârșitul anului trecut, Norvegia a arestat un presupus spion rus care se dădea drept academician și care se afla în țară după ce a petrecut ani de zile studiind în Canada, potrivit agenției norvegiene de securitate internă.

Un caz similar a apărut cu un spion rus în Brazilia la sfârșitul anului trecut. Serghei Cerkasov, care a urmat cursurile prestigioasei Johns Hopkins' School of Advanced International Studies, școala de elită de politică externă de la John Hopkins din Washington DC. După ce s-a dat drept un student din Brazilia, Cherkasov a fost arestat pentru fraudă de identitate în toamna anului trecut. Departamentul de Justiție l-a acuzat pe Cherkasov că lucrează pentru serviciul de informații militare al Rusiei și a cerut Braziliei să îl extrădeze luna trecută.

De asemenea, Estonia a arestat anul trecut un cetățean rus despre care Departamentul de Justiție crede că este ofițer al FSB. Vadim Konoshchenok ar fi încercat să trimită în Rusia mii de gloanțe, semiconductori și alte componente electronice fabricate în SUA. SUA a solicitat extrădarea lui Konoshchenok, deși nu este clar dacă există discuții simultane privind includerea acestuia într-un posibil schimb de prizonieri.

Atunci când SUA solicită extrădarea unui infractor rus, nu înseamnă neapărat că acesta va fi implicat în orice schimb, dar acest lucru determină discuții între cele două țări cu privire la prizonier, ceea ce ar putea oferi oficialilor americani din domeniul informațiilor o acoperire de top pentru a angaja țara în această chestiune, a declarat un oficial american.

Și alte țări au arestat recent presupuși spioni ruși, printre care Polonia, Suedia și Slovenia.

Alte opțiuni

Oficialii americani au avertizat că ar putea dura ceva timp pentru ca ideile să se contureze, în special posibilitățile considerate mai mult "think outside the box", a declarat un oficial american.

Dar identificarea spionilor ruși aflați în custodia aliaților SUA rămâne un element central al eforturilor în curs de desfășurare, deoarece SUA știu că Rusia pune mare preț pe operațiunile lor de informații.

Poziția de lungă durată a Departamentului Justiției este de a se opune schimburilor de prizonieri. Mulți oficiali din domeniul justiției consideră că schimburile stimulează detenția americanilor și subminează efortul de extrădare a infractorilor străini pentru ca aceștia să poată fi condamnați pentru infracțiuni în SUA.

Un alt instrument pe care SUA îl are la dispoziție este suspendarea sancțiunilor pentru grupurile rusești acuzate că sunt implicate în luarea de ostatici americani. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a fost sancționat luna trecută după ce a fost implicat în mod repetat în arestarea, investigarea și reținerea unor cetățeni americani reținuți pe nedrept în Rusia, a declarat Departamentul de Stat.

Atunci când au fost instituite aceste sancțiuni, oficialii administrației au declarat că este posibil să le ridice dacă americanii reținuți în Rusia sunt eliberați. Dar actuali și foști oficiali recunosc că doar anularea acestor sancțiuni - în special pentru că FSB este deja sancționat în cadrul altor autorități - nu va fi suficientă.

"Rușii sunt deja atât de mult sancționați, astfel încât este puțin probabil ca reducerea sancțiunilor să îi determine pe ruși", a declarat un al doilea fost oficial american.