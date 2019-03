Vosganian: ALDE propune în coaliție un calendar riguros pentru reforma în justiție. Tudorel Toader, tenace și profesionist

Vicepreședintele ALDE, Varujan Vosganian, a declarat miercuri, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, referitor la criticile aduse din PSD ministrului Justiției, că Tudorel Toader a dat dovadă de „tenacitate” și „profesionalism” în activitatea sa ministerială și a inițiat o reformă în justiție. Vosganian a adăugat că este nevoie de stabilirea în coaliția de guvernare PSD-ALDE a unui „calendar riguros” pentru reforma în justiție pentru a se observa „cine bate pasul înapoi”.

Context: Social-democrații Cătălin Rădulescu, Florin Iordache precum și liderul PSD Liviu Dragnea au declarat, miercuri, pe fondul moțiunii simple prin care opoziția cere schimbarea ministrului Justiției, că există nemulțumiri în PSD legate de activitatea lui Tudorel Toader. Dragnea a spus că va avea loc o discuție în coaliția de guvernare pe această temă. Votul moțiunii simple nu a mai avut loc miercuri, după ce PSD și ALDE nu au intrat în sală și cvorumul de ședință nu a fost întrunit.

„Grupul nostru nu a participat la votul moțiunii simple dar noi ne reafirmăm clar opțiunea împotriva acestei moțiuni. De ce? Pentru că din titlul și din textul moțiunii rezultă că, până la venirea noastră la guvernare, justiția a fost imaculată, că nu au existat abuzuri, că nu au existat protocoale, că nu au existat măsluiri de fapte și că după aceea s-au întâmplat tot felul de lucruri, deci moțiunea pornește de la o premisă greșită. Orice cauționare a acestei moțiuni ar însemna să accepți ca normale toate abuzurile și toate ilegalitățile care s-au petrecut. Este limpede, opțiunea noastră este îndreptată împotriva acestei moțiuni și cred că cei care au inițiat-o cauționează un sistem care a fost abuziv. Nu am fost la vot pentru că am vrut să vedem care este responsabilitarea celor care au inițiat-o și am constatat, de exemplu, că de la USR au lipsit aproape jumătate din deputați, de la PNL au lipsit peste 10 deputați, ceea ce dovedește că de fapt ei fac doar jocuri politice dacă nu vin nici măcar ei să-și susțină moțiunea”, a declarat miercuri, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, vicepreședintele ALDE Varujan Vosganian, deputat și purtător de cuvânt al partidului.

Liberal-democratul a precizat că Tudorel Toader este cel care a inițiat reforma în justiție și că acuzațiile care i se aduc ministrului sunt nedrepte.

„În legătură cu dl Tudorel Toader, opinia noastră este că dânsul a inițiat o reformă în justiție. Tenacitatea și profesionalismul său au permis opiniei publice să afle multe lucruri despre realitățile din justiție. Tudorel Toader a făcut pași clari înainte pentru îmbunătățirea managementului în Ministerul Public. Faptul că i se aduce drept acuză înființarea Secției de investigare a infracțiunilor din justiție mi se nedrept, pentru că membrii secției, procurorii, au fost avizați de CSM, or așa cum era înainte în interiorul DNA orice modalitate de a investiga magistrații era mai degrabă îndreptată pentru a crea presiune pe magistrați, ca dovadă numărul de dosare îndreptate împotriva judecătorilor, dosare care puteau crea o anumită presiune. DNA nu doar că a îngăduit abuzuri, așa cum s-a întâmplat la Prahova și la Bihor, dar chiar le-a elogiat. Din acest motiv, era limpede că trebuia să fie creată o structură care să fie în afara oricărei alte direcții din Ministerul Public”, a declarat Vosganian.

Vicepreședintele ALDE a indicat că este nevoie de realizarea unui „calendar riguros” în coaliția de guvernare cu privire la reforma în justiție.

„Mi se pare oportună o discuție în coaliție cu prim-ministrul și cu ministrul Justiției pentru că eu cred că trebuie creat un calendar riguros de care să ne ținem cu toții. E foarte important să știm foarte exact ce avem de făcut pentru reforma justiției, să avem o viziune. În privința aceasta, socotesc că ALDE are o asemenea viziune. De asemenea, este foarte important de spus că trebuie să mergem umăr la umăr toți, umăr la umăr în interiorul coaliției PSD-ALDE, umăr la umăr grupurile parlamentare între ele și umăr la umăr Parlamentul și Guvernul, să nu existe niciun fel de necorelare și atunci o să știm cine bate pasul înapoi, cine are ezitări și putem să luăm măsurile pe care le socotim de cuviință. Cred că această corelare trebuie făcută în această discuție și trebuie mers înainte”, a conchis Varujan Vosganian.

