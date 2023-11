Vasile Bănescu şi soprana Felicia Filip - printre laureaţii premiilor Radar de Media

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, consilierul patriarhal şi purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Bănescu, preotul Constantin Necula şi soprana Felicia Filip s-au numărat printre câştigătorii premiilor Radar de Media, care au fost decernate marţi seară.

Vasile Bănescu a primit Premiul de Excelenţă pentru promovarea culturii autentice din România, prin realizarea emisiunii "Credinţă şi Cultură" de la Trinitas Tv.

Acesta conduce Biroul de Presă al Patriarhiei Române, este consilier patriarhal şi primul purtător de cuvânt laic al Bisericii Ortodoxe Române.

"Este una dintre puţinele voci care au darul de a potoli apele atunci când în ţară se mai încearcă semănarea de vânt", au spus prezentatorii evenimentului.



"Am fost anunţat că voi urca pe scenă pentru decernarea unui premiu. M-am uitat pe lista cu numele care vor fi prezente aici şi m-am gândit că poate fi vorba de o eroare. Din fericire, nu este o eroare. Sunt foarte onorat să fiu alături de personalităţi autentice ale spaţiului cultural românesc. Premiul pe care l-am primit se răsfrânge imediat asupra instituţiei pe care o reprezint, nu doar Patriarhia Română, ci şi Televiziunea Trinitas. Televiziunea Trinitas este un pol cultural, social, fireşte şi religios, aş spune unic în peisajul mediei româneşti, este o televiziune care a crescut foarte frumos şi o televiziune care găzduieşte emisiuni de înaltă ţinută. (...) Credinţa şi cultura, aşa cum înţelege orice om care se apleacă atent asupra celor două domenii, nu se contrazic, aşa cum nu se contrazice raţiunea cu credinţa. (...) Credinţa reală, credinţa creştină, este prietenă cu raţiunea întrucât miezul creştinismului este inclusiv raţiunea, alături de credinţă, şi este mai ales libertatea. Pentru această libertate este un prilej să amintim că avem datoria să o promovăm şi să transmitem noi, cei din spaţiul bisericii, mesajul creştin adecvat, perfect sau cât se poate de bine realităţii în care vorbim, în care ne mişcăm", a afirmat Vasile Bănescu.



Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a primit Premiul Myosotis pentru promovarea arhivei fotografice prin mijloace moderne.



"În luna aprilie, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a lansat prima sa colecţie de NFT-uri, pe platforma ICI D|SERVICES, care este prima platformă instituţională europeană de tranzacţionare de active digitale şi care a fost lansată de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, partener al AGERPRES. Colecţia de NFT-uri 'Memories of Future Self' reprezintă fotografii din arhiva AGERPRES, agenţia fiind prima din Europa care are o astfel de colecţie. Pentru acest lucru, Radar de Media acordă Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES Premiul Myosotis pentru promovarea arhivei fotografice prin mijloace moderne", s-a arătat în motivarea juriului.

Distincţia a fost înmânată directorului general al AGERPRES, Claudia Nicolae.



"În această seară mă aflu în faţa dumneavoastră să-mi felicit colegii. (...) De ce am ajuns aici? (...) E foarte greu să atragi un tânăr să vină pe platforma AGERPRES. Astfel, am ajuns ca noi să mergem în rândul lor. Colecţia de NFT-uri a AGERPRES, formată din 35 de fotografii din arhiva AGERPRES, vă pot spune că a fost vândută în 15 minute. Până la urmă, AGERPRES în arhivă are valoarea României, pornind de la cultură, istorie, educaţie, mediul social sau politic. (...) În astfel de momente reuşim, până la urmă, să ducem mai departe ceea ce reprezintă tradiţia şi valoarea României", a spus Claudia Nicolae.

Realizatoarea TV Iuliana Marciuc a primit Premiul Myosotis "pentru 33 de ani de carieră în televiziune".



"Mulţumesc cu recunoştinţă telespectatorilor mei, cei care de 33 de ani se uită la noi, la Televiziunea Naţională, pentru că, da, eu am rămas la Televiziunea Naţională şi sunt acolo de 33 de ani. Sunt ani frumoşi şi sunt aşa datorită provocărilor pe care această meserie de jurnalist ţi le oferă în fiecare zi, datorită faptului că fac cu sufletul ceea ce fac în fiecare zi şi datorită descoperirilor de oameni frumoşi, de oameni care sunt modele pentru fiecare dintre noi şi în fiecare zi, descoperiri pe care le fac împreună cu echipa mea, pentru a realiza de 10 ani o producţie brand a postului TVR 2, săptămânală, şi anume 'Destine ca-n filme'. Acest premiu nu-l merit numai eu, probabil că-l merită mulţi dintre cei care de-a lungul anilor au fost împreună cu mine", a declarat Iuliana Marciuc.



În cadrul celei de-a XII-a ediţii a Galei Radar de Media au fost oferite premiile:



* Premiul Myosotis pentru promovarea arhivei fotografice prin mijloace moderne - Agenţia Naţională de Presă AGERPRES;



* Premiul Myosotis pentru promovarea culturii şi pentru activitatea jurnalistică excepţională a ziarului "Ultima Oră" - Teodora Marin;



* Premiului Myosotis pentru 33 de ani de carieră în televiziune - Iuliana Marciuc;



* Premiul Myosostis pentru cultură, pentru realizarea podcastului ALTCEVA - Adrian Artene;



* Premiul Myosotis - pentru misiunea de bine realizată cu excelenţă prin intermediul canalelor media - profesor doctor Vlad Ciurea;



* Premiul de Excelenţă pentru promovarea culturii autentice din România, prin realizarea emisiunii "Credinţă şi Cultură", de la Trinitas Tv - Vasile Bănescu;



* Premiul de Excelenţă pentru realizarea emisiunii "Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi", de la Trinitas Tv - Cosmin Iulian Cîrstea;

* Premiul Myosotis pentru promovarea culturii generale prin intermediul emisiunilor de la Kanal D - Dan Negru;

* Premiul Myososits pentru promovarea culturii autentice în mass-media - părintele Vasile Ioana;

* Omul Media al anului 2023 - părintele Constantin Necula;

* Premiul de Excelenţă pentru 15 ani de existenţă şi pentru misiunea mediatică asumată cu profesionalism în domeniile religioase, educative şi culturale din România şi din diaspora - Agenţia de Ştiri Basilica a Patriarhiei Române;

* Premiul Myosotis pentru cel mai prestigios medic neurolog şi psihiatru al anului 2023 - profesor doctor Constantin Dulcan;

* Premiul pentru cel mai premiat creator de modă român la nivel mondial - Cătălin Botezatu;



* Premiul Myosotis pentru albumul de debut şi pentru promovarea muzicii şi tinerelor talente prin organizarea festivalului Hermannstadt - Dominique Simionescu;



* Premiul Myosotis pentru realizarea emisiunii "Citeşte şi Dăruieşte" de la televiziunea Columna Tv - Răzvan Vişan;



* Premiul pentru Cel mai tânăr antreprenor în domeniul cultural - Diana Bancov;



* Premiul Myosotis pentru documentarele istorice publicate pe ChindiaMedia.ro - istoricul Cornel Mărculescu;



* Premiul de Excelenţă - creatoarea de modă Sonia Trifan;



* Premiul de Best New Aritsts Producer - producătorul muzical din Republica Moldova, El Radu;



* Premiul pentru cel mai bun debut în rol principal - actriţa Teona Stavarachi;



* Premiul Myosotis pentru producţia impecabilă a Festivalul Internaţional George Enescu - TVR Cultural



* Premiul special pentru 30 de ani de carieră în presă şi televiziune - Cristi Brancu;



* Premiul special cu titulatura "Prezentator de cursă lungă" - Gabriel Coveşeanu "Cove";



* Premiul emisiunii Generaţia Fit - Cea mai bună emisiune a stilului de viaţă sănătos - distincţie înmânată Ioanei Linţoiu;



* Premiul de Excelenţă în managementul artistic - Marius China;



* Premiul Myosotis pentru realizarea emisiunii Liceeni Smart de la Canal 33 - distincţie înmânată moderatorului Eduard Constantinescu şi producătoarei Natalia Ghimfus;



* Premiul cu titulatura Restaurantul preferat al artiştilor români - Balkon Resto Garden;



* Premiul de Best Bucharest Boutique Hotel - JN Hotel;



* Premiul pentru Cel mai bun bucătar al gustului de acasă - Marius Gălan din Bistriţa-Năsăud;



* Premiul Tineri Avocaţi de Succes - avocatele Mihăilescu Ramona & Amalia Maria Bica;



* Premiul special pentru Cel mai bun designer de textile al anului 2023 - Hussein Kashash;



* Titulatura de Cel mai bun hairstylist internaţional din România - Maher Haser;



* Premiul pentru Cel mai bun centru de calificare şi formare profesională al anului 2023 - Ateliere ILBAH;



* Premiul pentru cel mai original concept de optică din România - Optica Vedere;



* Distincţia de Excelenţă în promovarea culturii şi artelor - Patrick Paraschiv;



* Premiul de Cel mai bun teatru independent din România - Teatrul Elisabeta;



* Titlul de Ambasador al Culturii - Anatolie Zolotco;



* Distincţia de Excelenţă pentru produsele de peşte şi fructe de mare de înaltă calitate - Ocean Fish;



* Premiul "Femei de afaceri" - Ştefania Lee;



* Premiul pentru buna manageriere a proiectului Art Rotary a Clubului Rotary Cişmigiu - distincţia i-a fost înmânată Laura Păunică;



* Premiul special pentru atelierul femeilor care ştiu ce vor - LOFTY by Flori Cucu;



* Premiul de Excelenţă pentru Activism civic în Apărarea Drepturilor Femeilor - Anca Elena Bălăşoiu;



* Premiul Bijutierul anului - Coralia Mihăescu;



* Premiul pentru cea mai rapidă ascensiune în Medicină Dento-Facială - Georgiana Ionella Postelnicu;



* Premiul de Excelenţă pentru 25 de ani de folk - Walter Ghicolescu;



* Premiu pentru podcastul susţinut de ProfiHairShop, intitulat Profilifestyle - distincţia a fost primită de Irina Ciobanu;



* Cel mai urmărit promotor autor din online - Cristian Preoteasa;



* Premiul de Excelenţă - echipa de la Protecţia Animalelor a Consiliului Judeţean Ilfov.



De asemenea, au mai fost acordate premiile:



* Premiul pentru contribuţia adusă industriei creative din România - Beatrice Lianda Dinu



* Premiul pentru Cea mai bună agenţie de modele şi talente a anului - Beatrice Models



* Cea mai ascultată melodie a anului - "Lasă-mă să te..." - Connect-R & Raluka;



* Cel mai bun radio online - Radio Romania 3 Net - Florian Pittiş - manager Florin Dumitru.



La categoria Votul publicului au fost acordate premiile:



* Cea mai rafinată vedetă feminină - Ilinca Vandici;



* Cea mai bună emisiune informativă - Digi Matinal de la Digi 24;



* Cel mai prolific actor al anului - Marius Manole;



* Cel mai bun post TV de nişă - Cinemaraton;



* Cel mai bun serial TV Românesc - "Clanul". Premiul l-a primit actorul Denis Hanganu;



* Cea mai bună producţie de radio - "Bară la bară" - Radio Impuls;



* Cea mai bună emisiune TV (magazin/matinal/game show) - "Vorbeşte lumea" de la ProTV;



* Cel mai bun podcast - Acasă la Măruţă;



* Cea mai apreciată actriţă a anului - Carmen Tănase.



Prezentatorii Galei Premiilor Radar de Media au fost Claudiu Dumitrache şi Simona Ţăranu.



Comisia de Atestare a Calităţii, Performanţei şi Excelenţei, prezidată de muzicianul şi scriitorul Claudiu Dumitrache, i-a avut anul acesta în componenţă pe Raluca Mihaela Găină, Simona Ţăranu, Leyla Salman, Dragoş Popa, Irena Boclincă, Alexandra Putanu şi Dorin Huntai.



Evenimentul a fost organizat de Myosotis Media Group by Claudiu Dumitrache şi produs de GMR Media by Raluca Mihaela Găina, sub egida publicaţiei Radar de Media.