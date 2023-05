Veste groaznică pentru Simona Halep: lovitură grea din partea șefilor ITIA, cei care se ocupă de procesul de dopaj

Simona Halep acuză faptul că a trimis probele în procesul său de dopaj, dar totuși procedura durează mult prea mult. ITIA a ținut să dea o replică acuzațiilor Simonei Halep și a arătat că, în general, procesele pentru dopaj sunt complicate, de aceea sunt de lungă durată.

"Dacă un jucător neagă acuzația, începe un proces prin care i se cere să ofere dovezi care argumentează testul pozitiv. În funcție de substanța implicată, acesta poate fi un proces îndelungat care implică o comunicare intensă între jucător și reprezentanții acestuia, ITIA, laboratoarele acreditate de Agenția Mondială Anti-Doping și alți experți științifici care ar putea fi implicați.

Din momentul în care ambele părți sunt convinse că au dovezile de care au nevoie, este convocat un tribunal independent. ITIA folosește organismul independent de arbitraj sportiv Sport Resolutions pentru a-și desfășura audierile, iar comisia este de obicei alcătuită din până la trei experți juridici, fără legături cu niciuna dintre părți. O audiere poate avea loc de la distanță sau în persoană și are loc de obicei pe parcursul unei zile – deși poate fi mai lungă dacă este un caz deosebit de complicat sau disputat", arată ITIA.

ITIA arată faptul că un proces de dopaj poate dura peste un an.

"Odată ce comisia a stabilit verdictul, ITIA va publica decizia pe site-ul său și printr-un comunicat de presă. Oricare parte poate contesta decizia completului independent de audiere al Sport Resolutions la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne. TAS va efectua o altă audiere pentru a analiza din nou probele și pentru a stabili dacă verdictul de la prima instanță trebuie menținut sau anulat. Procesul de la TAS, din momentul în care un jucător sau ITIA face apel și până la primirea deciziei, poate dura mai mult de 12 luni", a completat ITIA.

Halep acuză că procesul ei durează mult prea mult

Simona Halep acuză faptul că a trimis probele către ITF, dar forul a respins aceste elemente. Tenismena a explicat că procesul ei durează mult prea mult, iar între timp ea este suspendată din activitate.

Am trimis dovezile mele la ITF, dar le-a respins. Le-am comunicat în decembrie, când munca noastră s-a terminat.

După această respingere, singura modalitate de a-mi apăra drepturile a fost să cer să fiu audiată de o instanţă independentă pentru a-mi prezenta dovezile. Mizam foarte mult pe această audiţie, deoarece respingerea de către ITF a dovezilor mele în decembrie a avut consecinţe pentru calendarul meu. O audiere a fost programată pentru prima dată pentru 28 februarie, după care mă gândeam că voi avea posibilitatea să joc la Indian Wells. ITF a cerut ca această audiere să fie amânată pentru a avea timp pentru teste suplimentare.

Am avut mari speranţe, dar a trebuit să aştept până la 24 martie. Însă ITF a cerut apoi anularea audierii din 24 martie. Nu am acceptat această decizie deoarece regulamentul prevede că orice sportiv suspendat temporar are dreptul la o audiere rapidă. Începea să dureze foarte mult timp. Aşa că am cerut ITF să-mi ridice suspendarea provizorie, însă de asemenea a refuzat.