Vica Blochina îl torpilează pe Victor Pițurcă: Au mai fost și altele în afară de mine

Vica Blochina, ajunsă cunoscută în România după ce a fost amanta lui Victor Pițurcă, spune că nu a fost singura iubită a selecționerului României, de la acea vreme. Pițurcă era și încă e un bărbat arătos, deși a trecut de 60 de ani, iar Blochina spune că aventura de 15 ani cu ea nu a fost singura escapadă amoroasă a lui.

Vica Blochina nu se mai consideră amantă, ci mama copilului fostului ei iubit

„Recunosc că am fost amanta lui Piţurcă. Nu mai sunt de 16 ani cu el. Acum sunt mama copilului lui Victor Piţurcă. Nu mai am nicio treabă cu el. Întotdeauna mi-am asumat. Amantă, aşa scrie în DEX. Dacă ai fost într-o relaţie cu un băiat căsătorit, cu şaiba pe deget, ai fost amantă. Aşa se numeşte la voi în România.

Eu am fost iubita lui Victor Piţurcă, aşa am considerat atunci. Au trecut 16 ani şi eu nu mai am nicio treabă cu această persoană. Nu mă văd, nu vorbesc cu el, nimic. Tot timpul sunt blamate femeile… Eu am fost a doua persoană care a fost în viaţa lui şi am plecat. În afară de mine au mai fost încă foarte multe.

Eu când am ieşit cu acest om (n.r. – Victor Piţurcă) nu ştiam că are familie şi soţie. Nici prin cap nu mi-a trecut. Am aflat după aia. (…) La noi toate certurile au fost legate de bani. Inclusiv paternitate şi chestii din astea, au fost legate de bani. Şi nu vorbim de sume foarte mari”, a spus Vica Blochina.