Victor Ciutacu, ipoteză incendiară în scandalul 'azilurilor groazei': S-a activat 'Rețeaua'. Ciolacu trebuie disciplinat

Jurnalistul Victor Ciutacu susține că scandalul ”azilurilor groazei” are parte de amplificare din partea ”rețelei subterane”, care se activează de fiecare dată când este nevoie de un scandal înaintea unor alegeri. Ciutacu susține că s-au apăsat butoanele și se încearcă ”frăgezirea PSD” și ”disciplinarea” lui Marcel Ciolacu, înaintea alegerilor din 2024.

”Se-ncreteste pielea pe mine cand citesc ororile din dosarul azilurilor, da’ nu-s inca atat de imbecil sa-mi inchipui ca mizeriile alea de la Declic si Coruptia ucide au fost (re)activate de un acut simt al dreptatii. Adica aia care aruncau pe jos hartii de un leu pensionarilor amarati, pe care-i si scuipau, sunt brusc impresionati de soarta cruda a seniorilor?

In plus, le stiu reteaua ca pe un cal breaz si vad si eu cine e iar foarte revoltat, agitat, participativ. Sunt aceiasi, folositi in beneficiul lui Basescu, al lui Iohannis, al lui Nicusor Dan, al Clotildei, vesnic impotriva PSD. Vine 2024, incep campaniile, PSD trebuie fragezit, Ciolacu disciplinat, Firea scoasa din joc, gunoaiele sorosiste readuse la cascaval. S-a dat drumu’ la bani, plictisitoarea vara a devenit brusc fierbinte”, scrie Victor Ciutacu.