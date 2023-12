Victor Ciutacu, reacție după restructurările de la Libertatea: 'Vezi tu, Cătăline, cum ajungem la vorba lu’ Băsescu...'

Jurnalistul Victor Ciutacu a comentat restructurările de la ziarul Libertatea.

Context: Conducerea Ringier România anunţă că ziarul Libertatea, cu o istorie de peste 30 de ani, îşi va extinde în continuare oferta digitală, executând în acelaşi timp măsuri interne de reducere a costurilor pentru a asigura un viitor sustenabil pentru companie, după ce a constatat o scădere a vânzărilor de print ale Libertatea cu 64% din 2018. Cătălin Tolontan îşi încheie colaborarea cu această companie, scrie paginademedia.ro, relatează News.ro (continuarea, aici).

„Le-am zis public, de la inceputul scandalului Iulia Marin, ca e inceputul sfarsitului. Pentru ca, in loc sa-si asume tragedia si sa incerce s-o tina la interior, ei au expandat-o si au incercat sa mute bobul in alta parte. Adica la noi. Care, cu toata compasiunea, nu aveam nici o vina ca fata aia s-a sinucis la ei in ograda. Dupa cum am mai scris, nu am de ce sa-l plang pe Tolontan; nici voi. E putred de bogat si, cu siguranta, nu ramane pe-afara. E nevoie de el pe piata in anul multielectoral 2024.

P.S. Vezi tu, Cataline, cum ajungem la vorba lu’ Basescu, un pic modificata? Eu sunt tot aici. Iar tu, in loc sa iei Pulitzer-ul visat, iei compensatii banesti de la Ringier ca sa eliberezi locul”, a punctat Ciutacu, pe pagina sa de Facebook.