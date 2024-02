Victor Ponta: Dezastrul Roșia Montană îi aparține în totalitate lui Cioloș. Nici Iohannis nu e nevinovat

Fostul prim-ministru, Victor Ponta, reacționează la vestea că România a pierdut (neoficial deocamdată) procesul intentat de Gabriel Resources cu privire la Proiectul Roșia Montană. România trebuie să plătească bani grei, peste 3 miliarde de dolari.

Victor Ponta arată cu degetul spre Dacian Cioloș și guvernul pe care l-a condus arătând că deciziile total greșite luate cu sprijinul președintelui Klaus Iohannis au condus spre dezastrul de azi.

Iată cum descrie el situație într-un comentariu pentru STIRIPESURSE.RO

”In 2021 Dacian Ciolos anunta fericit ca, de ziua lui, a primit cadou “Rosia Montana in UNESCO” ; nu a zis daca a primit cadou si de la Soros de ziua lui! Dar Romania a primit “cadou” de la Ciolos un proiect distrus, un proces pierdut si multe miliarde pierdute! In orice tara normala Ciolos ar fi judecat pentru “subminarea economiei nationale” - dar in Romania il punem pe Ciolacu ( si contribuabilii romani) sa plateasca!

Proiectul “Rosia Montana” a demarat in Romania in anul 2000 - desi a fost dorit de miliardarul George Soros a ajuns la alti oligarhi din lumea Internationala a aurului! De aici au inceput problemele - si bietii romani o sa plateasca iar “oalele sparte” .

PSD a incercat sa salveze situatia.

Proiectul de lege pentru “Rosia Montana” prevedea conditii extrem de bune pentru Romania - aproape 350 milioane de Euro / an incasari din redevență, taxe si impozite plus toate lucrarile de decontaminare a lacurilor de cianură ramase din perioada comunista. In Parlament PSD a initiat si condus o Comisie Speciala care sa gaseasca solutiile cele mai bune si sa prezinte transparent oamenilor situatia.

PNL initial a sustinut proiectul de lege/ după care, in Septembrie 2013 s-au razgandit si au anuntat oficiala ca voteaza impotriva!

In 2014 candidatul PNL la Prezidențiale, Klaus Iohannis, a anuntat clar ca este impotriva Proiectului!

In 2015 Klaus Iohannis a realizat ca trebuie sa isi schimbe abordarea/ si a spus ca trebuie renegociat. Moment in care “sorosistii” s-au activat la proteste . Si asa a aparut “din joben” Dacian Ciolos - cel mai sigur “vanzator” al Romaniei. Ca sa fie sigur ca “Proiectul” va fi blocat definitiv Guvernul “Ciolos” a cerut inscrierea Zonei “Rosia Montana” în Patrimoniul UNESCO.

Guvernele PSD au incercat sa amane “operatiunea” lui Ciolos de la UNESCO - stiind ca acesta inseamna 100% ca pierdem orice proces internațional cu investitorii. Au reusit pana in 2020.

In 2018 chiar s-a discutat in CSAT problema Rosia Montanta - UNESCO - proces cu investitorii CSAT lasă dosarul Roșia Montana în grija Executivului.

Dar a venit Guvernul PNL - USR . Si Ciolos a primit “cadou de ziua lui” inscrierea in UNESCO - si Romania a primit cadou de ziua lui Ciolos un proces de miliarde!

Din 2021 a fost clar ca Romania o sa piarda procesul . Dar Ciolos era recompensat cu functii prin Parlamentul European ; iar Iohannis a “uitat” ce a spus in campania din 2014 si cum a votat PNL - si spune ca e “treaba Guvernului” ( adica a lui Ciolacu ????)!”, a spus fostul premier al României.