Victoria Rusiei ar fi periculoasă pentru Europa, ar încuraja regimurile autoritariste (Jens Stoltenberg)

Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a insistat vineri pentru continuarea asistenţei militare occidentale pentru Ucraina, avertizând că o eventuală victorie militară a Rusiei ar fi "periculoasă" pentru Europa şi ar încuraja regimurile autoritariste.

"În urmă cu un an, preşedintele (Vladimir) Putin a invadat Ucraina. A fost o invazie asupra cărora aliaţii din NATO avertizaseră şi furnizaseră informaţii. (...) De atunci, am asistat la cel mai brutal război din Europa de după al II-lea Război Mondial. Astăzi, după un an, putem extrage deja anumite învăţăminte. Una este că trebuie să susţinem Ucraina. Aliaţii NATO au furnizat Ucrainei asistenţă militară fără precedent", a afirmat Jens Stoltenberg cu ocazia Conferinţei pentru Securitate de la München, potrivit declaraţiilor postate pe site-ul NATO şi vizualizate de agenţia MEDIAFAX.

"Trebuie să continuăm şi să intensificăm susţinerea noastră. Pentru că, dacă preşedintele Putin câştigă în Ucraina, va fi o tragedie pentru ucraineni. Dar va fi periculos şi pentru noi toţi. Va fi un mesaj adresat tuturor liderilor autoritarişti, din întreaga lume, că îşi ating obiectivele prin folosirea forţei militare. Iar această situaţie va face lumea mai periculoasă şi pe noi, mai vulnerabili. Deci, este interesul nostru de securitate să susţinem Ucraina", a adăugat Stoltenberg.