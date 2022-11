Victorie crucială pentru republicani: omul lui Donald Trump îl învinge pe omul lui Joe Biden. Crește majoritatea în Cameră

Victorie importantă pentru republicani: Candidatul republican JD Vance, susţinut de Donald Trump, a câştigat cursa pentru un loc care rămăsese vacant în Senat pentru statul Ohio, democraţii ratând astfel posibilitatea de a-şi mări majoritatea în camera superioară a Congresului.

Vance l-a învins pe candidatul democrat Tim Ryan, cel care și-a recunoscut înfrângerea într-un discurs public, informează News.ro.

Până în prezent, republicanii au asigurate 46 de locuri în Senat, în timp ce democraţii au 44.

La Cameră, ultimele proiecţii ale CNN arată că 173 de mandate sunt ale republicanilor, în timp ce democraţii au 121.

