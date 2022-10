Video - Nicolae Ciucă a refuzat toate întâlnirile oficiale! Premierul a descins direct în mijlocul fermierilor

Premierul Nicolae Ciucă spune că a refuzat toate întâlnirile oficiale de la Indagra, pentru a putea discuta personal cu producătorii de acolo.

"Am participat la cel mai important eveniment agricol din România, Indagra. De această dată am renunțat la întâlnirile oficiale și am mers între oameni pentru a discuta și a lua seamă la problemele cu care se confruntă în activitatea lor. Am întâlnit mulți fermieri, oameni pasionați de agricultură, oameni cu afaceri în domeniu, și m-am bucurat de deschiderea lor și de dialogul normal, de la om la om.

Pentru noi, securitatea alimentară și cea energetică sunt prioritare în perioada ce urmează. Avem mai multe scheme de ajutor pentru fermieri și sunt în discuție altele, pentru cei afectați de secetă, dar și pentru a veni în sprijinul crescătorilor de vaci de lapte", anunță Nicolae Ciuca.